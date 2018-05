Vier ijskoude nachten voor 20 seconden en een foto van Harry en Meghan

Waar je ook kijkt zie je uitgedoste figuren. En vrolijkheid. "Er is hier niemand die niet met een glimlach op zijn gezicht loopt", zegt Faith Nicholson, overkomen uit Oost-Londen. Ze heeft vier ijskoude nachten achter de rug, slapend op een dun matje aan het hek. Maar ze ziet straks wel als eerste het koninklijke paar in de koets door de hekken van het kasteel komen. "Ja, het is erg lang wachten. Maar het is het meer dan waard. Ook al zie ik ze hooguit 20 tot 30 seconden, ik heb straks wel dé foto."

Dat Groot-Brittannië zich vol overgave laaft aan koninklijke hysterie is niet zo vreemd, zeggen ze hier in Windsor. "We zijn vooral in het nieuws met brexit. Met terreuraanslagen. Maar dit is wat ons land nodig heeft", zegt Jacky Stanley, die ook al drie dagen aan het hek kampeert. "Er is niets mis met wat aardiger zijn tegen elkaar. Dat gebeurt hier overal om je heen."

Toch is Windsor vandaag ook een zeer streng beveiligd en haast hermetisch afgesloten eiland tijdens de huwelijksceremonie. Ondanks de uitermate goede sfeer onder de bezoekers, kleven de recente ervaringen van Groot-Brittannië met terreur ook aan dit evenement. Het vliegverkeer boven het stadje wordt een paar uur stilgelegd, hoewel het midden in de aanvliegroute naar luchthaven Heathrow ligt.

Controles Ook zullen de vele treinreizigers scherp gecontroleerd worden en stoppen politieagenten voortdurend passerende auto's om te kijken wie er in zit. De normaal ongewapende bobby's zijn vervangen voor zwaarbewapende politie. En blokken van een meter hoog langs lange stukken van de route maken het onmogelijk voor auto's om de stoep op te rijden. "Helaas is dat nodig", zegt John Lenton, burgemeester van Windsor. "Niet in de laatste plaats omdat er vorig jaar enkele terreuraanslagen zijn gepleegd, puur gericht op onschuldige voetgangers. En daar zullen er vandaag nogal veel van zijn." De fans zijn daar overigens nauwelijks mee bezig. Zij discussiëren over hoe de jurk van Meghan Markle eruit zal zien. En hoe vreselijk ze zich moet voelen dat haar vader haar niet naar het altaar kan begeleiden. "Ik ben helemaal uit Wisconsin overgekomen hiervoor", zegt Dana Warner. "Ik was hier ook bij het huwelijk van Kate en William in 2011. Vraag me niet waarom, maar ik ben helemaal gek van de Britse koninklijke familie. Dat er nu ook nog een Amerikaanse bij betrokken is, maakt het helemaal bijzonder. Je kunt in Amerika geen nieuwszender aanzetten of het gaat over het huwelijk. Laat het feest maar beginnen. Het wachten heeft lang genoeg geduurd."