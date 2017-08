Vier doden en zes gewonden bij schietpartij Curaçao

Onbekenden openden vanuit een auto met een automatisch geweer het vuur op een bar annex kleine supermarkt waar veel mensen aanwezig waren. Daarna ontstond grote paniek.



Van de daders ontbreekt ieder spoor. Het bloedbad, dat plaatsvond in de wijk Buena Vista, doet denken aan een schietpartij met vier doden in maart van dit jaar in een andere wijk.



De wijk Buena Vista is al geruime tijd het toneel van schietpartijen en ander geweld. Vaak heeft dat te maken met geweld tussen rivaliserende bendes.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.