Vier doden bij aanslag in Stockholm, verdachte opgepakt

De Zweedse krant Aftonbladet bracht rond 20.30 uur het nieuws naar buiten dat in het noorden van Stockholm een man is opgepakt die zegt de dader te zijn van de aanslag. Hij was volgens de krant de bestuurder van de vrachtwagen. De politie bevestigde de aanhouding even later.

Op een persconferentie eerder op de avond riep de politie mensen op om te helpen bij de identificatie van een man waarvan een foto is vrijgegeven. Volgens Aftonbladet is hij de dader van de aanslag. De Zweedse veiligheidsdienst Säpo zei op diezelfde persconferentie het terreurdreigingsniveau vooralsnog niet te verhogen.

Ooggetuigen Ooggetuigen vertelden aan Zweedse media dat ze een vrachtwagen zagen die op hoge snelheid inreed op een mensenmassa op Drottninggatan, een drukke winkelstraat in het centrum van de Zweedse hoofdstad. De vrachtwagen kwam tot stilstand nadat deze een etalage van een warenhuis van Åhléns had geramd. De dader ging er vervolgens vandoor. Levenloze lichamen lagen onder dekens in het voetgangersgebied. Reddingsdiensten reanimeerden personen op straat en de politie was massaal aanwezig.

Terreurdaad De politie van Stockholm kreeg iets voor 15.00 uur een melding binnen dat een voertuig de winkelstraat in was ingereden. De politie vermoedde meteen een terreurdaad, meldde de Zweedse publieke omroep SVT. Ook de Zweedse premier Stefan Lofven zei op de Zweedse tv dat hij uitgaat van een terreuraanslag. "Zweden is aangevallen. Alles wijst het erop dat het een terreurdaad betreft." De vermoedelijk aanslag is gepleegd met een biertruck van het merk Spendrups die, volgens Aftonbladet, eerder op de dag gestolen was. Publieke omroep SVT meldde verder dat er in de buurt van de crash schoten waren gelost, ook waren er geruchten dat een verdachte zou zijn gearresteerd. De politie ontkent beide berichten. Tekst gaat verder onder de afbeelding De vrachtwagen kwam tot stilstand nadat deze de etalage van een warenhuis van Åhléns had geramd. © AFP

Opvangplaatsen Direct na de aanslag maande de politie mensen het winkelgebied snel te verlaten en riep hen op niet naar het centrum van Stockholm te komen. Veel mensen zitten nog altijd vast in winkels of kantoren, de politie wil niet dat zij de straat op gaan. Ook is het openbaar vervoer in het centrum stilgelegd. Rond 16.30 uur heeft de politie het station ontruimd. De rest van de dag zullen er geen treinen meer rijden, meldt de Zweedse spoormaatschappij SJ. Als gevolg hiervan kunnen veel mensen niet naar huis, er zijn daarom vijf opvangplaatsen geopend waar zij terecht kunnen. Nederlanders die in het centrum zijn worden door het ministerie van buitenlandse zaken opgeroepen bepaalde delen van de stad te mijden. Het gaat volgens het aangepaste reisadvies om Hötorget, T-Centralen en Fridhemsplan.

Medeleven De Zweedse koning Carl XCI Gustaf heeft zijn medeleven betuigd met de slachtoffers en nabestaanden. "Ik en de hele koninklijke familie hebben met verslagenheid kennisgenomen van de aanslag van deze middag in Stockholm. De achtergrond en omvang van hetgeen er is gebeurd is nog niet duidelijk. We volgen de ontwikkelingen, maar onze gedachten gaan nu al uit naar de getroffenen en hun families." Dit bericht wordt aangevuld © Infografieken Nederland

