Vicepresident VS: Geduld met Noord-Korea is op

Pence maakte daarmee duidelijk dat het geduld van de VS met het stalinistische regime in Pyongyang op begint te raken. Hij zei tegen verslaggevers dat president Donald Trump goede hoop heeft dat China haar invloed zal aanwenden om Pyongyang onder druk te zetten te stoppen met de omstreden wapenprogramma's.

Pence bezocht het grensgebied een dag nadat Noord-Korea opnieuw een rakettest had uitgevoerd. De proef wordt gezien als een mislukking, omdat het projectiel vrijwel direct na de lancering ontplofte. De vicepresident noemde de test eerder "een provocatie''. Hij stelde dat de VS en haar bondgenoten de regio willen stabiliseren "op een vreedzame manier, of uiteindelijk met alle noodzakelijke middelen''.

Vicepresident Pence bij een kijker op een meter of 25 van de Noord-Koreaanse militairen in de gedemilitairiseerde zone in Panmunjom. © EPA

De Republikein arriveerde per helikopter in het militaire kamp Bonifas, een door de VS geleide post van de Verenigde Naties die op slechts enkele meters van de DMZ gelegen is. Ook bracht Pence een bezoek aan het grensdorp Panmunjom, waar in 1953 het staakt-het-vuren werd getekend.

Ook zal Pence een ontmoeting hebben met de waarnemende president van Zuid-Korea Hwang Kyo Ahn en de voorzitter van het parlement, alvorens zijn tiendaagse reis voort te zetten in Japan, Indonesië en Australië.

Pence schudt handen met de Zuid-Koreaanse premier en waarnemend president Hwang Kyo-Ahn. © AFP

Spanningen lopen op De spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea zijn de afgelopen weken hoog opgelopen vanwege verschillende raketlanceringen door Pyongyang en de versterkte toon van de VS over het nucleaire programma van Noord-Korea. De VS stuurden onlangs een vliegdekschip richting het Koreaanse schiereiland. Noord-Korea liet weten 'meedogenloos' te zullen reageren op elke provocatie van de Verenigde Staten. De mislukte rakettest van zondag van Pyongyang had plaats op het moment dat Pence onderweg was naar Zuid-Korea. Pence stak de 28.500 Amerikaanse militairen die in Zuid-Korea zijn gestationeerd een hart onder de riem door de test een 'provocatie' te noemen. Hij benadrukte dat de test aantoont welke risico's de Zuid-Koreaanse en Amerikaanse militairen lopen. Een aantal Zuid-Koreaanse demonstranten vroeg de VS om een voorzorgsaanval uit te voeren op Noord-Korea om het kernwapenprogramma van Pyongyang uit te schakelen. Andere betogers drongen juist aan op een vreedzame oplossing van het conflict. © EPA President Trump zelf heeft nog niet op de test gereageerd. Zijn adviseur nationale veiligheid H.R. McMaster verklaarde zondag wel dat de VS, hun bondgenoten en China zich samen zinnen op een reactie. Trump overweegt momenteel geen militaire acties, aldus de adviseur. "We moeten proberen om dit op een vreedzame manier op te lossen. Er is nu een internationale consensus, inclusief van China, dat dit een situatie is die echt niet kan voortduren", zei McMaster.

Japan bereidt zich voor op crisis Japan heeft Noord-Korea vandaag opgeroepen af te zien van verdere provocaties en te stoppen met de ontwikkeling van kernraketten. De Japanse premier Shinzo Abe zei tegen het parlement dat uit voorzorg ook wordt gekeken naar de mogelijke consequenties van een crisis op het Koreaanse schiereiland. Abe stelde dat alvast wordt nagedacht over de maatregelen die moeten worden genomen als bijvoorbeeld een vluchtelingenstroom op gang komt of Japanse burgers moeten worden geëvacueerd uit Zuid-Korea. Zo moet onder meer worden gekeken naar de mogelijke huisvesting en bescherming van eventuele vluchtelingen. Een regeringsfunctionaris zei vrijdag dat de Nationale Veiligheidsraad van Japan al heeft besproken hoe de circa 60.000 Japanners in Zuid-Korea moeten worden geëvacueerd in het geval van een crisis. Tokio maakt zich al langer zorgen over de wapenprogramma's van het onvoorspelbare regime in Pyongyang.

