Via Facebook is de orkaan live te volgen

Het is meteen een snelle manier om hulp te vragen. Of tips te geven: ‘Ga in een kast zitten of in een hoek van de kamer. Trek matrassen over je heen. Stay low!”

Nikki Webster komt weg, bericht ze een uur later. “Maar mijn moeder is achtergebleven.”

De groep deelt ook live-video’s en foto’s: nachtelijke beelden, waar vaag te zien is hoe stukken hout door de vlucht vliegen. En dan ineens wijken op klaarlichte dag: in het oog van de orkaan durven mensen kennelijk even naar buiten om foto’s te nemen; stukgeslagen boten, ondergelopen straten, drijvende auto’s.

Sanny Ensing is geboren en getogen op het eiland en probeert vanuit Nederland haar vrienden en kennissen te volgen. Berichten via de app komen niet meer door sinds een uur of elf woensdagmorgen.

Ergste orkaan van de tien In het najaar van 1995 raasde orkaan Luis over het eiland, Sanny Ensing vertelde er destijds over in Trouw. Ze was toen vijftien. In totaal hebben we tien orkanen doorstaan, roept haar vader op de achtergrond, maar geen was zo erg als Irma nu. Het eiland heeft geleerd. Dit keer zijn bewoners beter voorbereid, weet Ensing. Al gingen de shelters in het Nederlandse deel dinsdagmiddag pas open, terwijl de Franse schuilplekken al veel langer mensen opvingen. “De bedoeling was dat je er na de storm naartoe kon, als je bijvoorbeeld je huis kwijt zou zijn geraakt. Maar er zijn zoveel bouwvallige huizen op Sint-Maarten. Van hout, van zinken platen, die mensen kun je niet laten zitten.” “Woon je halverwege een heuvel dan heb je kans op beschutting. Bovenin zit je in de storm, beneden loopt de boel onder.” Bewoonster Sanny Ensing. Slechte huizen zijn er eigenlijk overal, zegt Ensing. Bij het laaggelegen Cay Bay aan de kust, maar ook in de hoofdstad Philipsburg. Sint-Maarten heeft een glooiend landschap. “Woon je halverwege een heuvel dan heb je kans op beschutting. Bovenin zit je midden in de storm, beneden loopt de boel onder.” Tekst gaat verder onder afbeelding. Nu is het wachten tot de orkaan is doorgeschoven naar de Maagdeneilanden. De eerste beelden duiden op een ravage. Waar facebooksite ‘St Maarten, The Friendly Island’ normaal foto's plaatst van tropische stranden, deelt ze nu drijvende auto’s, koelkasten, dakplaten. En water, heel veel water. Lees ook: Orkaan Irma richt ravage aan op Sint Maarten

