Vetter geniet van haar 'bizarre' medaille

Anouk Vetter schrikt zich rot. Vlak voor haar bronzen WK-medaille op de zevenkamp kijkt ze op haar mobiel als ze 's middags even op bed ligt. Ze kan niet slapen vanwege de zenuwen.

Op Facebook stromen de succeswensen binnen. Plotseling voelt ze dat heel Nederland van haar verwacht dat ze een bronzen plak haalt.

"Het was doodeng", vertelt ze een dag na haar succes op de WK in Londen. "Toen ik naar deze wedstrijd toe ging heb ik er heel soms even over gedroomd. Van: Wat nou als. Maar dat zette ik meteen uit mijn hoofd."

Vlak voor de start van de afsluitende 800 meter vertelt ze aan haar vader en coach Ronald Vetter dat ze verschrikkelijk zenuwachtig is. Dat ze de mensen thuis niet teleur wil stellen. Dat raakt haar vader. Coach Vetter is, als het met atletiek te maken heeft, voor zijn dochter een strenge coach. Zij krijgt geen voorkeursbehandeling en hoeft van hem geen vaderlijke emoties te verwachten op de baan.

Tot dat ene moment. "Als coach is het jouw taak om de sporter goed de callroom in te sturen", vertelt Vetter. "Je moet ze met het mes op de keel de baan opsturen. Met de juiste opmerking kun je net het verschil maken. Maar zoiets had ik haar nog nooit horen zeggen, dat ze de mensen niet teleur wilde stellen. Het maakte het ineens heel zwaar voor mij."

Voor het eerst in zijn trainerscarrière voelt hij zich op de eerste plaats vader, dan pas coach. Als ouder had hij medelijden met haar. "Het kostte me voor het eerst in mijn leven moeite om instructies te geven. Terwijl ik misschien gewoon 'succes meid' had willen zeggen."

Tekst loopt door onder afbeelding

Niet meer in de schaduw van

Als zijn dochter over de mooiste dag uit haar carrière vertelt, dwaalt haar blik steeds af naar de medaille die voor haar neus op tafel ligt. Ze staart naar het eremetaal alsof ze bewijs zoekt dat het echt waar is.

Voor Vetter was de Europese titel vorig jaar al een enorme verrassing

Van Europees goud, vorig jaar in Amsterdam, naar de derde beste van de wereld. Het klinkt voor haar nog steeds 'bizar'. "Het besef komt met vlagen. Ik stond ineens derde, dat was al heel gek. Ik wilde graag geloven dat het niet meer mis kon gaan, maar dat kon ik niet. Het was zo doodeng. Het voelde of ik brons kon verliezen. Toen ik het scorebord zag dat het was gelukt, viel alle angst van me af."

Voor Vetter was de Europese titel vorig jaar al een enorme verrassing. Tot die gouden plak stond ze altijd in de schaduw van Dafne Schippers en Nadine Broersen. Dat vond ze wel prima. Vetter is van nature bescheiden en treedt niet graag op de voorgrond.