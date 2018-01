Vette jaren auto-industrie VS voorbij

De economische stand van het land is het best te peilen aan de hand van de autoverkoop. Gaat het goed, dan is de heilige koe doorgaans de eerste grote uitgave van de consument. Maar in de Verenigde Staten gaat die ijzeren wet voor het eerst sinds zeven vette jaren niet op, zo blijkt uit cijfers die gisteren bekend werden gemaakt.

De autoverkoop in Amerika daalde in het afgelopen jaar met 2 procent tot 17,2 miljoen voertuigen, aldus marktonderzoeker Autodata Corporation. De grote fabrikanten General Motors, Toyota en Ford meldden allemaal een omzetdaling van 1 procent in vergelijking met 2016. De verkoop van Fiat Chrysler daalde met 8 procent. Daarmee is de ongekende expansie van de Amerikaanse auto-­industrie, die vanaf 2009 op gang kwam, tot staan gebracht.

Nu was de afzet van auto’s in 2016 ook wel uitzonderlijk groot (de VS noteerden toen de beste cijfers in vijftien jaar), maar in de staart van 2017 daalden de verkopen van de meeste autobouwers. Het aantal nieuwe auto’s dat in december bij de dealers van Fiat Chrysler de showroom uitreed kelderde met 11 procent, bij Toyota met 8 procent, bij Nissan met 9,5 procent en bij Volkswagen zorgde de decemberdip voor een min van 19 procent.

En dat terwijl de economie in het land van president Donald Trump de laatste kwartalen steeds met zo’n 3 procent groeide. Met de verkiezingsslogan ‘Make America great again’ beloofde hij juist om van de zogenoemde Rust Belt, de ‘roest­regio’, ofwel het in verval geraakte indus­tri­ële hart van de VS waaronder ook autostad Detroit valt, weer een bloeiend geheel te maken. Met ook nog een nagekomen december-dip in de autoverkopen komt van dat voornemen voorlopig weinig terecht.

“Het is nog steeds een bloeiende industrie en de onderliggende factoren die daarvoor zorgen, zijn nog steeds zeer positief”, aldus Mark LaNeve, hoofdverkoper van Ford Motor Company in de Verenigde Staten.

Analisten denken dat de omzet dit jaar verder daalt. Zo maken renteverhogingen het voor consumenten duurder om een auto te financieren. Bovendien worden auto’s steeds duurzamer, waardoor ze gemiddeld 11,6 jaar meegaan, tegen 8,8 jaar in 1998.Er zijn ook lichtpuntjes. Zo noteerden Nissan en de merken van Volkswagen over het afgelopen jaar een verkoopstijging van respectievelijk 2 en 5 procent en blijft er veel vraag naar bijvoorbeeld SUV’s .

Degelijke en luxueuze Duitsers blijven bijzonder populair

De luxe Amerikaanse slee heeft het, zelfs op de thuismarkt, al lang niet meer voor het zeggen. De verkoop van Mercedes-Benz daalde in de VS weliswaar met 1 procent tot 337.246 stuks, maar dat was nog steeds genoeg om voor het tweede opeenvolgende jaar het grootste luxemerk van het land te zijn.

Dan volgt het eveneens Duitse BMW, net voor het Japanse Lexus, dat de omzet wel met 8 procent zag dalen. De Amerikaanse premiummerken Cadillac (-8 procent) en Lincoln (-17) hadden het in december moeilijk. Ford stelt dat ‘reguliere merken zo luxueus worden dat veel kopers niet de behoefte voelen om naar een luxe-auto over te stappen’. Onder veel consumenten leeft echter het gevoel dat Amerikaanse auto’s het moeten af­leggen tegen Duitse en ook ­Japanse degelijkheid.

Ook in Europa heersen de Duitsers, en niet alleen in het luxe-segment. Volkswagen is met een marktaandeel van gemiddeld ruim 11 procent al tijden Europees kampioen en in de toptien van best verkopende merken in Europa staan ook Mercedes-Benz, BMW, Audi, VW-dochter Skoda en het nu weliswaar deels Franse maar van oorsprong toch Duitse Opel.

Ook in Nederland (waar het aantal verkochte auto’s met 8,4 procent toenam in vergelijking met vorig jaar) is Volkswagen het grootste merk. Renault staat op de tweede plaats, maar had met de Clio wel het best verkopende model in huis. De Volkswagens Golf en de kleine Up! staan op plaats twee en drie.