Veteranen vragen Rutte om lichamen Korea terug te halen

“Pas dan kan hun familie op waardige wijze eindelijk afscheid nemen van hun dierbare”, schrijft de Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS) aan Rutte. Het gaat om sergeant Van der Snepscheut, soldaat Moonen, soldaat Knaap, soldaat Deegmulder en soldaat Lamberti. Ze dienden bij het Nederlands Detachement Verenigde Naties.

Lees verder na de advertentie

De eerste drie raakten vermist in respectievelijk 1951, 1952 en 1953. Deegmulder sneuvelde in 1951, zijn lichaam bleef achter op het slagveld. Lamberti werd krijgsgevangen gemaakt en overleed in gevangenschap.

Pas dan kan hun familie op waardige wijze eindelijk afscheid nemen van hun dierbare Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS)

In de brief verwijst de veteranenorganisatie naar de recente overdracht van resten van Amerikaanse militairen door Noord-Korea. Dat was zo afgesproken door de leiders van de VS en Noord-Korea, Trump en Kim. “Wij hebben daar verheugd kennis van genomen”, aldus de VOKS. Daarom doet de organisatie nu een beroep op Rutte.

Ruim 4700 Nederlandse militairen De Koreaanse oorlog werd uitgevochten van 1950 tot 1953 tussen het communistische Noord-Korea en het prowesterse Zuid-Korea. De Noord-Koreanen kregen steun van China en de Sovjet-Unie. Zuid-Korea werd ondersteund door de Verenigde Naties en een aantal landen onder leiding van de Verenigde Staten. Nederland leverde ruim 4700 militairen. Als het aan de VOKS ligt, worden de resten van de vijf begraven op de VN-erebegraafplaats Tanggok in Busan (Zuid-Korea), waar 117 Nederlanders begraven liggen. Rutte laat weten ‘heel veel begrip te hebben voor de wens van de Korea-veteranen’. Hij belooft dat een van zijn adviseurs de briefschrijvers zal uitnodigen voor een gesprek, maar tekent aan dat het terughalen van de resten ‘waarschijnlijk niet eenvoudig te realiseren is.’

Lees ook: