De meeste van hun ouders willen dat ze niet meer naar concerten gaan, maar daar kunnen ze niet aan beginnen. Het leven gaat door. Ze checken wel in elke zaal en elk café waar de nooduitgang is. Ze wantrouwen politici, iedereen liegt, behalve de NOS. Dit is een tijd van leugens, zelf liegen ze ook, nou ja, liegen, misschien noemen ze het liever verbergen. De onzekerheid en mislukkingen, het verdriet. De rest zetten ze online, het beste van zichzelf. En ja, ze worden dood onzeker van elkaars profielen.

Ze zijn er allemaal van overtuigd dat ze een oorlog mee zullen maken. Ze zijn bang voor Noord-Korea en voor de angst die alles verdeeld. Ze hebben ook een oplossing: chill the fuck out!!! Met drie uitroeptekens, want het moet snel gebeuren.

Ze hebben nog nooit gedemonstreerd, ze willen best, maar waartegen of waarvoor dan?

Ze hebben het al zo druk en er is te veel om voor te lopen. Er is te veel van alles; nieuws, gedoe, geklets, reclame. Als ze een teletijdmachine hadden, zou de helft van hen zichzelf de toekomst in flitsen, de andere helft het verleden in.

Liefst naar de jaren negentig. Geen sociale media, geen mobiele telefoons. Prehistorische rust! Vet relaxed en té bizar, dat mensen alleen maar offline bestonden, maar hoe wist je dan wat je vrienden deden? En waren er toen niet heel veel vooroordelen omdat er zo weinig informatie was? Je wist niks van elkaar!

Whatever. Ze willen daarheen. Nelson Mandela ontmoeten. Chillen zonder internet. Uitgaan zonder de nooduitgang te checken. Geen klimaatverandering. Oh, wel? Nou ja, in elk geval minder dan nu. Toch? Hoe was dat, opgroeien toen alles nog oké was?

Zat je dan de hele dag te chillen? En wat ging er eigenlijk mis? Daar ergens is het toch misgegaan. Hoe kon de wereld anders zo uit de bocht vliegen? Whatever. Ze fixen het wel. Ze gaan het hoe dan ook beter doen, veel en veel beter dan iedereen die voor hen kwam.

