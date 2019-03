Vestager blikvanger in verkiezingscampagne liberalen in Europa

Een dag eerder had ze Google nog achteloos een boete opgelegd van 1,5 miljard euro. Nu is Margrethe Vestager de onbetwiste verkiezingstroef van de Europese liberalen. Die familie, waarin ook VVD en D66 zitten, presenteerde gisteren een ‘Team Europe’ dat voor de Europese verkiezingen van eind mei de strijd aanbindt met de zogeheten spitskandidaten van de andere partijen. Die aanvoerders werpen zich op als kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie.

Van het gemêleerde ‘spitsenteam’ is de Deense Eurocommissaris Vestager (mededinging) de ongekroonde en onbenoemde aanvoerder. Het komt bij de presentatie goed uit dat haar naam alfabetisch helemaal onderaan staat: dat vergroot het climax-effect van haar aankondiging door Hans van Baalen (VVD), de voorzitter van de liberale koepelpartij Alde.

De zes anderen staan dan al op het podium in het Brusselse Egmontpaleis, onder wie een andere prominente V: de Belgische oud-premier Guy Verhofstadt.

“Het wordt tijd dat een vrouw de Europese Commissie gaat leiden”, zei Vestager (50). Grote vraag is echter of ze in dat streven de steun krijgt van haar eigen land.

Niet op de persoon

Alde verdedigt zijn keuze voor een heel team van spitskandidaten met het argument dat het debat niet over personen zou moeten gaan, maar over inhoud en richting van de Europese Unie. ‘Deze verkiezingen gaan niet over persoonlijke ambitie’, luidt de tekst in het campagnefilmpje voor Team Europe. Daarachter zijn foto’s van Manfred Weber en Frans Timmermans te zien.

De zeven kandidaten zullen vooral in hun eigen land campagne voeren, al staan enkele van hen op geen enkele kieslijst. Vestager is daar één van. De huidige commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, in 2014 de spitskandidaat van de EVP, kon destijds ook door niemand rechtstreeks worden gekozen, zelfs niet in zijn eigen Luxemburg.

Bedoeling van de Alde-campagne is om kiezers warm te maken voor de liberale standpunten, waarna ze in eigen land liberaal stemmen. Mochten Nederlandse kiezers ontvankelijk zijn voor die boodschap, dan hoeven ze alleen nog maar te kiezen tussen de VVD en D66.