Verzekeraars vergoeden dit jaar alsnog kunstmatige inseminatie

Minister Bruno Bruins van medische zorg heeft met de zorgverzekeraars een tijdelijke oplossing gevonden. Zij vergoeden voor heel 2019 de behandeling voor kunstmatige inseminatie voor alle vrouwen met een kinderwens die zich dit jaar melden.

Lees verder na de advertentie

Minister Bruins kan dankzij dat gebaar van de verzekeraars de vrouwen geruststellen die onlangs van het ene op andere moment te horen kregen dat de vergoeding stopt. “Ik begrijp de zorgen”, zegt Bruins. “Patiënten en behandelaars hoeven nu niet langer in onzekerheid te verkeren”.

Later in het jaar moet nog wel de knoop doorgehakt worden over wat er na 2019 gaat gebeuren met de vergoeding. Er is veel maatschappelijke onrust over het plotselinge stoppen van de vergoeding, waardoor lesbische stellen en alleenstaande vrouwen de duizenden euro’s voor de inseminatie met veilig donorzaad zelf moeten betalen.

Een kinderwens heeft niets te maken met je geaardheid VVD-Kamerlid Ockje Tellegen

Minister Bruins staat onder druk vanuit zijn eigen partij om alsnog te zorgen dat de vergoeding in de basisverzekering blijft. “Een kinderwens heeft niets te maken met je geaardheid”, zegt VVD-Kamerlid Ockje Tellegen. “Ook voor de toekomst moet hier een oplossing voor gevonden worden.” D66 zwengelde de kwestie aan in de Tweede Kamer. “Heterostellen, alleenstaanden, lesbische stellen: iedereen verdient gelijke behandeling”, aldus D66-Kamerlid Vera Bergkamp.

Jarenlang is inseminatie ook voor niet-heteroparen vergoed, totdat onlangs een verzekeraar zich afvroeg of dit wel in het basispakket hoort. Daarvoor is eigenlijk een medische noodzaak vereist. Bij heterostellen geldt onvruchtbaarheid van de man als medische noodzaak. Bij lesbische stellen geldt het ontbreken van een man in de relatie niet als medische noodzaak, maar verzekeraars vergoedden desondanks de behandeling.

Kamermeerderheid Minister Bruins heeft een paar opties: hij kan alsnog per wet regelen dat de vergoeding in het basispakket komt, maar daarvoor heeft hij wel een Kamermeerderheid nodig, waarbij de steun van christelijke partijen wellicht doorslaggevend wordt. Hij kan ook een speciale subsidie of verzekering ontwerpen. Voor de zomer moet er duidelijkheid komen, belooft Bruins. Hij wil de knoop doorhakken tegelijk met een andere kwestie rond nieuwe gezinsvormen. De speciale adviescommissie Herijking Ouderschap bracht op verzoek van de regering daar eerder al adviezen over uit. Het kabinet moet hierover nog wel een standpunt innemen. Binnen de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie liggen deze onderwerpen gevoelig, omdat de liberale en de christelijke partijen hierover zeer verschillend denken.

Lees ook:

Het verhaal van een gedupeerde alleenstaande wensmoeder. Carmen Foppen moest haar afspraak voor inseminatie afzeggen omdat ze niet zo maar 1000 euro op de plank heeft liggen. “Ik ben heel verdrietig, het voelt oneerlijk. Doordat ik het gebaande pad niet volg, wordt mij nu een kind afgenomen.”