Verzekeraars gaan hulp bij overgewicht vergoeden

Voorbeelden van behandelingen zijn minder eten onder begeleiding van een diëtist en met psychologische ondersteuning werken aan gedragsverandering.

Preventieve gezondheidszorg in het collectief gefinancierde basispakket is niet onomstreden. De vorige minister op volksgezondheid, Edith Schippers (VVD), wilde de zogeheten ‘Gecombineerde Leefstijl Interventie’ niet opnemen in het basispakket. Zij vond dat het "in de eerste plaats de eigen verantwoordelijkheid is van het individu om gezond met zijn lichaam om te gaan". De huidige bewindslieden op zorg denken daar anders over.

Iedereen die het nodig heeft kan straks gewoon via de huisarts goede begeleiding krijgen om gezonder te leven Staatssecretaris Paul Blokhuis

Preventie Vorige week al liet staatssecretaris Blokhuis op een congres weten dat preventie een grotere rol moet krijgen in het basispakket. Nu gaat er nog geen 3 procent van het zorgbudget naar voorkomen van ziekten. Blokhuis en Bruins willen dat veranderen. Zij verwachten dat meer aandacht voor het voorkomen van ziekten naast gezondheidswinst ook financieel gunstig uitpakt. “Iedereen die het nodig heeft kan straks gewoon via de huisarts goede begeleiding krijgen om gezonder te leven”, zegt Blokhuis. Dat kan bijvoorbeeld van invloed zijn op het aantallen diabetespatiënten. "We gaan er vanuit dat deze mensen vervolgens ook weer beter mee kunnen doen in de samenleving. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten.” Leefstijl om ziekten te voorkomen staat de laatste maanden vaker in de belangstelling. Zo werkt het kabinet aan een preventieakkoord dat risico’s van overgewicht, roken en overmatig alcoholgebruik moet indammen. Eerder deze week maakte het Leids Universitair Medisch Centrum en onderzoeksinstituut TNO bekend dat zij samen het Nederlands Instituut voor Leefstijlgeneeskunde oprichten. Het doel is om de leefstijlgerelateerde ziekten zoals diabetes terug te dringen.

