Verzekeraars blokkeren doorstart Slotervaart. ‘Powerplay van Zilveren Kruis’

Voor het Slotervaart was nog een laatste overnamekandidaat in beeld: Cardiologie Centra Nederland (CCN), een stichting met elf klinieken verspreid over het land. De ondernemingsraad van Slotervaart steunde de cardiologen.

“Het is niet zo dat wij de overnamekandidaat CCN niet zien zitten”, zegt woordvoerder Christine Rompa van Zilveren Kruis. “Het gaat om het plan, dat was niet voldoende wat ons betreft. Ook van andere partijen kreeg het onvoldoende steun.” Wat het plan precies inhield en waarom het niet voldeed, wil ze niet zeggen. “Dat is niet netjes op dit moment.”

“Diep triest”, noemt arts Marcel Soesan de definitieve teloorgang. “Powerplay van verzekeraar Zilveren Kruis.” Hij wilde met een vijftigtal artsen ook graag het ziekenhuis overnemen. Zij hoopten een investeerder te vinden die samen met hen geld in wilde leggen. Ook dat plan is definitief van tafel, aldus Soesan. Hij moet op zoek naar een nieuwe werkgever.

Dat niet alle 1100 banen behouden konden worden, weet Blom ook wel. “Maar in afgeslankte vorm, met maximaal 600 mensen, was er volgens mij echt een kans voor dit ziekenhuis. Dit nieuws is voor iedereen de genadeklap.”

Bij de ingang van het ziekenhuis overheersen aan het begin van de avond boosheid en verslagenheid, nadat de curatoren het slechte nieuws hebben gebracht. Roos Blom, psycholoog en lid van de ondernemingsraad van het ziekenhuis, reageert fel. “Wij hadden echt geloof in het plan van CCN en de curator zag volgens mij ook potentie, maar Zilveren Kruis wilde simpelweg niet. Dat is een gevoel dat bij veel personeelsleden leeft.”

IJsselmeerziekenhuizen

Het personeel van de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland kreeg gisteren beter nieuws: daar praten de curatoren door met ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk. Dat was een van de ruim tien kandidaten voor een doorstart, maar is nu nog de enige kanshebber. Volgens de curatoren gaat het om een plan dat ‘een substantieel deel van de zorg’ overeind houdt. St Jansdal wil in Lelystad uitgebreide poliklinische zorg, diagnostische afdelingen en een spoedpoli bieden. Voor complexere spoedeisende hulp moeten de inwoners naar Harderwijk of Almere.

CCN was ook voor de IJsselmeerziekenhuizen in de race, maar valt nu ook daar af. De afgelopen week besteedden verschillende media aandacht aan de banden tussen CCN en Loek Winter. Trouw schreef dat Winter als bestuurder van MC IJsselmeerziekenhuizen de cardiologische zorg in Lelystad in 2013 aan CCN had uitbesteed, een jaar voor hij een aandeel in een werkmaatschappij van CCN verwierf.

Dit is een gemiste kans voor de innovatie en her­struc­tu­re­ring van de zorg. Igor Tulevski

Volgens Igor Tulevski, bestuurslid bij CCN, heeft de berichtgeving over die banden ‘niet de doorslag gegeven, maar ook niet geholpen’. “Wij hebben ons best gedaan en het is jammer genoeg niet gelukt. Dit is een gemiste kans voor de innovatie en herstructurering van de zorg.”

In CCN had het personeel wel vertrouwen, vertelt Simon Looze, beveiliger van het ziekenhuis. Maar niet meer in Winter. “We wilden niet dat hij via de achterdeur weer een rol zou spelen.”

Voor Looze valt er deze avond niet veel meer te beveiligen. Gangen zijn leeg, ruimtes verlaten en een diepe stilte wordt hoogstens onderbroken door het gezoem van de draaideur. “We wisten dat het lastig zou worden, maar dit is toch schrikken”, zegt Looze. “We hadden hoop dat het ziekenhuis zou worden behouden. Slotervaart is een begrip in Amsterdam en het personeel een hechte familie, dit hakt er in.”