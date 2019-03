Verwoestende orkaan Idai treft miljoenen mensen in Zuidelijk Afrika

De tropische storm Idai, een allesverwoestende categorie 4-orkaan, kwam vrijdag aan land in Mozambique, trok door naar Malawi en bereikte daarna Zimbabwe. In de drie landen wordt melding gemaakt van vele doden, gewonden en mensen op de vlucht voor het wassende water.

Beira, de havenstad van Mozambique met 500.000 inwoners, is afgesloten van de buitenwereld. De meeste huizen en krotten zijn niet bestand tegen een dergelijke orkaan met windstoten van 160 tot 190 kilometer per uur, meldt Inam, het meteorologisch instituut van Mozambique.

Grote delen oostelijk van Harare, de hoofdstad van Zimbabwe, zijn evenmin te bereiken. Vooral de provincie Manicaland aan de grens met Mozambique is hard getroffen.

Mozambique meldde 100 doden en 100.000 mensen op de vlucht. Malawi berichtte over 28 doden en 120.000 inwoners die huis en haard moesten verlaten. Zimbabwe sprak van 100 vermisten en 31 doden. Maar de cijfers zijn arbitrair en zullen veel hoger liggen dan gemeld, omdat de getroffen gebieden nauwelijks of niet bereikt kunnen worden. Er is volstrekt geen overzicht over doden, gewonden en de schade.

De orkaan is nu afgezwakt naar categorie 3. Het grootste probleem is het water. Golven van wel tien meter hoog langs de kust stuwden het water in de rivieren. De al bijna een week aanhoudende extreme regenval zorgt voor overstromingen. Video’s op Twitter laten enorme modderstromen zien, die alles op hun weg meesleuren. Beelden van daken die van huizen worden gerukt en bussen die wegzinken in modderpoelen.

Noodhulp

De roep om hulpacties en internationale steun is de afgelopen dagen uitgegaan van het Rode Kruis in Malawi. Ook de Verenigde Naties lieten weten dat er de komende tijd voor zeker 5,3 miljoen mensen noodhulp in de vorm van voedsel nodig is.

Eten is er nauwelijks in de getroffen gebieden. Het is weggespoeld en oogsten zijn verwoest. In Malawi slapen ontheemden al dagen op een lege maag, waarschuwde het lokale Rode Kruis. De oppositie in Zimbabwe waarschuwt voor een ‘serieuze humanitaire crisis’ die nu gaande is.

Ook al neemt de wind iets af, de regenval blijft enorm en belemmert reddingsoperaties. Mensen kunnen nauwelijks een veilig heenkomen zoeken, doordat rivieren ver buiten hun oevers zijn getreden en er overal gigantische modderstromen en beken zijn ontstaan. De orkaan Idai is de ergste in een decennium die Zuidelijk Afrika heeft getroffen.