Verwoestende bom legt deel Mogadishu in puin

In Somalië hangt de vlag halfstok na de dodelijkste aanslag ooit in het land. In de hoofdstad Mogadishu kwamen zaterdag bij een bomexplosie zo’n 250 mensen om. De aanslag is hoogstwaarschijnlijk het werk van de radicaal-islamitische beweging Al- Shabaab.

Een vrachtwagen vol explosieven ontplofte op een drukke straat midden in een file. Langs de straat staan regeringskantoren, restaurants, hotels en winkels. Een groot deel van de wijk is met de grond gelijkgemaakt. Ziekenhuizen zijn overweldigd door de honderden gewonden. President Mohamed Abdullahi, beter bekend onder zijn bijnaam Farmajo, gaf evenals andere inwoners van de stad gehoor aan de oproep van ziekenhuizen om bloed te doneren. Hij kondigde ook drie dagen van nationale rouw af.

De bomaanslag komt twee dagen nadat minister van defensie Abdirashid Abdullahi en de stafchef van het leger, generaal Mohamed Ahmed, tegelijkertijd hun ontslag indienden tijdens de wekelijkse kabinetszitting. Ze gaven geen reden voor hun besluit. Bronnen binnen de regering spreken van rivaliteit tussen beiden die voor een onhoudbare situatie had gezorgd.

Tegenslag

Het is tegenslag voor president Farmajo die in april de totale oorlog tegen Al-Shabaab afkondigde. Hij wilde voor eens en altijd afrekenen met de beweging die al meer dan tien jaar tegen de regering strijdt. Al-Shabaab is weliswaar uit Mogadishu en enkele andere grote plaatsen verjaagd door voornamelijk de troepen van Amisom, een regionale vredesmacht van de Afrikaanse Unie, maar heeft nog altijd grote delen van het platteland in handen.

In de laatste weken is het Al-Shabaab zelfs gelukt het toch al zwakke Somalische leger van enkele militaire posities te verdrijven. Ook neemt het aantal aanslagen toe, vooral in de hoofdstad. Een zorgelijke ontwikkeling, omdat volgend jaar een begin wordt gemaakt met de terugtrekking van de ruim 20.000 militairen van Amisom.

Turkije is in de naderende lacune gestapt en heeft kortgeleden een grote militaire basis in Mogadishu geopend om het Somalische leger te trainen. De Verenigde Staten is het met drones gelukt een aantal leiders van Al-Shabaab uit te schakelen. Maar een einde aan meer dan 25 jaar burgeroorlog in Somalië is vooralsnog niet in zicht.

