Verwarring na tweet Trump over Noord-Korea

Zaterdagmiddag stuurde de Amerikaanse president twee tweets de wereld in over de nucleaire onderhandelingen met Noord-Korea: ‘Eerdere presidenten en hun regeringen hebben 25 jaar lang gepraat met Noord-Korea, overeenkomsten gesloten en grote hoeveelheden geld betaald... Heeft niet gewerkt.’ Volgens de president werden ‘overeenkomsten geschonden nog voordat de inkt ervan was opgedroogd en werden de Amerikaanse onderhandelaars voor schut gezet’.



Trump maakte niet duidelijk wat 'het enige' is dat werkt tegen Noord-Korea, ook niet toen verslaggevers later om uitleg vroegen. Eerder deze week was hij ook al raadselachtig. De president zei tegen journalisten dat er een stilte voor de storm was. Toen die vroegen waar die storm uit zou bestaan, antwoordde Trump: ‘Daar komen jullie wel achter.’ Politieke analyses vermoedden dat het misschien om de positie van één van zijn ministers ging, Rex Tillerson.

De president heeft eerder weleens militair ingrijpen gesuggereerd. ‘We zullen Noord-Korea totaal vernietigen, mocht dat nodig zijn', zei Trump eerder. Hij noemde Kim Jong-un ‘raketman’. De Noord-Koreaanse leider heeft de afgelopen maanden verschillende raket- en nucleaire testen gedaan. Minister van Buitenlandse Zaken Tillerson zei vorig weekend dat er overleg was tussen Amerikanen en Noord-Koreanen. Een dag later deed Trump dat af als onzin. Tillerson zou hem volgens Amerikaanse media een idioot hebben genoemd.

Trump weersprak zaterdag berichten over een mogelijk wankele positie van de minister: ‘Hij mag weleens wat harder zijn, maar verder hebben we een goede relatie.’