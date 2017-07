Verveelde Berlijnse politie bouwt luidruchtig feestje in aanloop naar G20

Ze waren naar Hamburg gestuurd om te helpen bij de beveiliging rond de G20-top, die eind deze week plaatsvindt. Niet alleen wereldleiders komen op bezoek, ook duizenden linkse activisten verzamelen zich in de Hanzestad. Die hebben grootscheepse demonstraties aangekondigd. Een voorproefje van hun actiebereidheid gaven ze enkele weken geleden door op dertien plekken in Duitsland spoorwegen te vernielen, het 'zenuwstelsel van het kapitalistische systeem'.

Uit heel Duitsland zijn politie-eenheden opgetrommeld om hun collega's in Hamburg bij te staan. Berlijn stuurde vijfhonderd agenten, ofwel vijf eenheden. De agenten van drie van die eenheden vonden het maar saai in het 'containerdorp' waar ze waren gehuisvest, op een voormalige kazerne in Bad Segeberg, 70 kilometer van Hamburg. Ze grepen een verjaardag aan om hun zinnen te verzetten.

De agenten vochten met collega's uit Wuppertal die wel wilden slapen

Het werd het een wilde nacht. Omwonenden klaagden over keiharde muziek, stomdronken agenten die pisten op straat, er waren vernielingen, er werd naar verluidt in het openbaar 'gebumst', geneukt. Een agente zou in badjas op tafel hebben gedanst, pistool in de hand. Er werd gevochten met agenten uit Wuppertal, ook daar gestationeerd, die graag wilden slapen. De Hamburgse veiligheidsdienst ging erop af en documenteerde de 'orgie' ijverig.

Begrip De volgende dag kwam de vernederende aftocht. Hamburg stuurde de Berlijnse Partypolizei terug naar de hoofdstad, vanwege ontoelaatbaar gedrag. Foto's van het feest gingen heel Duitsland over. Ze leidden tot hilariteit, maar ook tot bezorgdheid om de reputatie van de politie. Hoe kunnen agenten nu nog geloofwaardig ingrijpen, vroeg de Berliner Zeitung zich af, als er gebeld wordt vanwege te harde muziek bij de buren? "Ja, we hebben feestgevierd", schreef de Berlijnse politie op haar Facebookpagina. De hoofdstedelijke politie vond alle ophef een tikje overdreven. Het gebeurde buiten diensttijd, de agenten zijn jong, ze staan onder grote druk. "In onze uniformen steken mensen." Berlijnse clubs roemde de 'le­vens­vreug­de' en verklaarde ze op de gastenlijst van alle clubs te zetten Getuige de tienduizenden likes en positieve reacties kon die verklaring op begrip rekenen. De koepel van Berlijnse clubs roemde de 'levensvreugde' van de agenten en verklaarde ze op de gastenlijst van alle clubs te zetten. Zelfs de woordvoerder veiligheid van de Berlijnse CDU-fractie, Burkard Dregger, vond dat 'men de dingen niet groter moest maken dan ze zijn'. Kort nadat de 'feestagenten' terug waren in Berlijn moesten ze weer aan de bak. Ze werden ingezet bij de ontruiming van 'Friedel54', een bolwerk van krakers in de wijk Neukölln. Die vertrokken niet zonder slag of stoot. Er broeit wat in links-activistische kringen, observeerde Der Tagesspiegel, die in het heftige verzet rond Friedel54 een teken van oplevend radicalisme zag. Zo werden de agenten - nog half met een kater, klonk het grappend - onthaald op geëlektriseerde deurklinken. Dat belooft nog wat, in Hamburg.

