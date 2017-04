Vertrouwen groot bij Ajax na eclatante zege op Heerenveen

Een bonte stoet aan spelers ging hem vooraf. Van koorknaap (Kasper Dolberg) tot mohawk (Hakim Ziyech), van debutant (Deyovaisio Zeefuik) tot scheikundeleraar (Amin Younes); een mengeling van huidskleuren, kapsels, geloven en talen passeert de revue. Ze hebben maar één ding gemeen: het bakje proteïnenyoghurt dat ze verplicht na een wedstrijd moeten uitlepelen.

Ik was even bang dat ik voorlopig op de tribune kon blijven zitten, haha

Als youngster (en uitblinker) Matthijs de Ligt zijn zegje heeft gedaan is het tijd voor de hipster van het gezelschap: Lasse Schöne, met zijn 30 jaar tevens de nestor van de Ajax-selectie. Als hij een keertje niet meedoet, zoals de donderdag ervoor tegen Schalke 04 toen hij geschorst was, nadert de gemiddelde leeftijd van het ensemble meteen de twintig. Dat leidde overigens niet tot eenzelfde duikeling van het niveau. Juist tegen de Duitsers zette Ajax een prestatie van formaat neer. “Het meest zenuwachtig was ik nog tijdens de rit hiernaartoe,” vertelt Schöne. “Ik was niet te genieten. Omdat ik dit soort situaties nu eenmaal niet gewend ben. Later ging het beter. Kijk, als het spel nou continu op en neer was gegolfd, zou ik mezelf op zitten vreten op m’n stoeltje. Maar nu was het anders. Die Duitsers kwamen amper over de middenlijn, al na een kwartier zat ik er heel ontspannen bij, zo goed was het. Ik was even bang dat ik voorlopig op de tribune kon blijven zitten, haha.”

Maar een Ajax zonder z’n controleur is dit seizoen amper voor te stellen. En dus nam de Deen tegen Heerenveen z’n vertrouwde positie op het middenveld weer in. Voor een nieuwe episode in de achtervolgingsrace op Feyenoord. Hoewel Schöne vooraf niet eens de score uit De Kuip had meegekregen. “We hebben gezamenlijk de eerste helft bekeken en dat was het. Het is niet goed om tot vlak voor je eigen wedstrijd bezig te zijn met een andere wedstrijd. Wij moeten zelf onze wedstrijden winnen, ongeacht wat er in Rotterdam gebeurt. Ik hoorde de uitslag van Feyenoord-Utrecht pas na ons duel, maar als Feyenoord punten had verspeeld, had ik het waarschijnlijk wel eerder gehoord.”

Twee prijzen Met een gunstige loting zouden we straks zomaar in de finale kunnen staan Omdat Feyenoord geen steken liet vallen, kon Ajax slechts werken aan het verbeteren van het onderlinge doelsaldo. Met nog drie speelrondes voor de boeg bleef de marge van één punt intact, in het voordeel van de Coolsingel-clan. Gezien het zwaardere programma voor Ajax zou je de nummer 2 van de eredivisie bijna adviseren om de prioriteit op het Europa League-toernooi te leggen. Schöne schudt het hoofd. “Onze prioriteiten hebben we gelijkelijk verdeeld. We gaan voor het kampioenschap én voor de Europa League. Twee prijzen winnen zou toch fantastisch zijn. Natuurlijk weten we dat het niet eenvoudig zal zijn, maar als je van tevoren al aangeeft dat het moeilijk wordt, dan ga je het zeker niet halen. Ik heb al heel lang geleden geroepen dat ik de Europa League wilde winnen, nu zijn we er aardig dichtbij. Met een gunstige loting zouden we straks zomaar in de finale kunnen staan.” Dan zal er donderdag eerst afgerekend moeten worden met Schalke 04, dat gezien de belabberde resultaten in de eigen Bundesliga – zondag ging de club van Klaas-Jan Huntelaar met 2-1 onderuit tegen nummer laatst Darmstadt – alles op alles zal zetten om de kwartfinale van de Europa League te overleven. “We hebben heel veel zelfvertrouwen op dit moment, schrikken ook niet meer van een achterstand, zoals tegen Heerenveen. Maar we gaan wel een ander Schalke zien, dat is duidelijk. Toch zullen we ons niet ingraven, we gaan ons eigen spel spelen. De flow waarin we zitten, de 2-0-voorsprong die we meenemen naar Gelsenkirchen, die optelsom maakt dat wij een ronde verder zullen gaan, daar ben ik van overtuigd. Ik zou zeggen: laat Schalke maar komen!”

Ajax klaar voor slotfase competitie

Met een flinke dosis zelfvertrouwen gaat Ajax de beslissende fase van zowel de eredivisie als de Europa League tegemoet. Donderdag staat in Gelsenkirchen de return van de kwartfinale in de Europa League tegen Schalke 04 op het programma, waarin Ajax een 2-0-voorsprong verdedigt, drie dagen later wacht de uitwedstrijd tegen PSV, de nummer drie van de eredivisie. De generale tegen Heerenveen ging de formatie van Peter Bosz, na een aarzelende start, prima af. De opgelopen achterstand (goal van Ghoochannejhad) werd al voor rust weggepoetst via treffers van Viergever, De Ligt en Klaassen. Na de pauze waren ook Dolberg (vanaf de penaltystip) en Neres trefzeker. Bosz: “Ik hoop dat we de komende vier weken nog zeven wedstrijden zullen spelen.”

