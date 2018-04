Vertrek van de topman stort Blokker opnieuw in een leiderschapscrisis

Opnieuw zit Blokker zonder topman. Het noodlijdende winkelconcern (Blokker, Maxi Toys, Big Bazar) liet gisteren weten dat bestuursvoorzitter Casper Meijer eind juni vertrekt. In een verklaring stelt het bedrijf dat de aandeelhouders, de familie Blokker, en de raad van commissarissen andere verwachtingen hebben dan Meijer over 'de snelheid van de veranderingen en de onderliggende financiële resultaten'.

Meijer is niet de eerste topman die voortijdig vertrekt. Sinds het overlijden van Jaap Blokker in 2011, die jarenlang aan het roer stond van het familiebedrijf, lukt het maar niet om een geschikte opvolger te vinden. Eerder werden Roland Palmer, neef van overleden topman Jaap Blokker, en Theo de Kool de laan uit gestuurd.

Onder Meijers leiding probeerde Blokker de afgelopen twee jaar het lek boven te krijgen. Dat betekende in eerste instantie dat er winkels werden gesloten en medewerkers werden ontslagen. Maar afslanken was niet voldoende: de winkelformules moesten drastisch worden gemoderniseerd, te beginnen met Blokker zelf. Vernieuwing van de Blokkerwinkels bleek echter zoveel energie en geld te kosten dat Meijer zich begin 2017 realiseerde dat het niet mogelijk was dit voor elke formule te doen. Daarvoor gingen de resultaten van het winkelconcern te hard omlaag.

Het probleem is dat Blokker veel te laat is begonnen met online-activiteiten. De inhaalslag die moest worden gemaakt, kostte veel tijd en geld. Sinds 2014 stapelt het concern, waar toen ook nog Intertoys, Leen Bakker en Xenos onder vielen, verlies op verlies.

De leiderschapscrisis bij Blokker valt samen met zware jaren voor het bedrijf. Klanten geven de voorkeur aan het spotgoedkope Action of ze bestellen hun huishoudartikelen online bij Bol.com of Coolblue. Blokker slaagt er maar niet in de concurrentie bij te houden.

Ontmanteling

Meijer nam een drastische stap: om Blokker erbovenop te helpen moesten alle andere formules in de verkoop. De belangrijkste aandeelhouders, Ans en Ab Blokker, respectievelijk de weduwe en broer van icoon Jaap Blokker, gingen akkoord. Eerder hadden zij al 130 miljoen euro bijgestort om leveranciers te laten zien dat het concern financieel solide is.

Meijer had de taak het familie-imperium te ontmantelen. Daar is hij nu al bijna een jaar mee bezig, maar de ene verkoop gaat makkelijker dan de andere. Zo werden Leen Bakker en Intertoys relatief snel verkocht aan investeerders, maar Xenos verkocht Blokker uiteindelijk aan Ab Blokker zelf. Big Bazar en Maxi Toys staan nog altijd in de etalage.

Nu Meijer 'op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging' is het de vraag of zijn opvolger er wel in slaagt het tij te keren bij het bedrijf dat in 1896 in Hoorn werd opgezet door Jacob Blokker, opa van Jaap en Ab Blokker.

Volgens Blokker zal er niets veranderen aan de strategie om zich te concentreren op Blokker en de andere winkelketens te verkopen. De leiding van het bedrijf komt voorlopig in handen van Michiel Witteveen, die nu nog voorzitter is van de raad van commissarissen. Eerder was hij betrokken bij modeketen Witteveen, kledingmerk Scotch & Soda en brillenketen Ace & Tate.