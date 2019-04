Vertrek van de oude president brengt geen rust in Algerije

Algerije gaat met het plotselinge vertrek van president Abdelaziz Bouteflika afgelopen dinsdag een spannende fase in. Het optimisme van de Algerijnse demonstranten heeft door zijn vertrek een nieuwe impuls gekregen. En zoals dat vaker gaat met massademonstraties, neemt met het optimisme ook het aantal eisen toe. Niemand weet wat er nu gaat gebeuren, ook Algerije’s bondgenoten niet.

Volgens de Algerijnse grondwet zal het hoofd van het parlement, Abdelkader Bensalah, de taken van Bouteflika overnemen en nieuwe verkiezingen organiseren. Maar voor veel demonstranten gaat dat niet ver genoeg. In de Arabische wereld wordt ‘interim’ al gauw permanent en ze willen niet dat Bouteflika wordt vervangen door een jongere versie van hem.

“Wat belangrijk is voor ons, is dat we de (interim-, red.) regering niet accepteren”, liet advocaat en protestleider Mustapha Bouchachi aan persbureau Reuters weten. “De vreedzame demonstraties gaan door.”

Kliek Ook Ali Benflis, die ooit het hoofd was van regeringspartij FLN maar tegenwoordig oppositie voert, wil dat Bensalah opstapt. Daarnaast eist hij het vertrek van interim-premier Noureddine Bedoui en het hoofd van de Constitutionele Raad Tayeb Belai. Zij behoren immers allemaal tot dezelfde kliek als Bouteflika. Frankrijk zegt te hopen op een democratische, kalme en verantwoorde transitie in het land Ook Algerije’s belangrijkste bondgenoten roeren zich. De woordvoerder van het Kremlin waarschuwde voor buitenlandse inmenging in Algerije en zei dat Rusland hoopt dat de ontwikkelingen binnen Algerije ‘op geen enkele manier onze vriendschappelijke relatie zal beïnvloeden’. De Franse minister van buitenlandse zaken Jean-Yves Le Drian hoopt dat de Algerijnen ‘de democratische transitie nastreven op dezelfde kalme en verantwoorde wijze’ als zij eerder deden. De Amerikanen steunen de vreedzame demonstraties. Rusland, Frankrijk en Amerika maken zich ook zorgen. Algerije is een belangrijke bron van aardgas en olie voor Europa, maar ook een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen terrorisme. Algerije voerde in de jaren negentig een bloedige strijd tegen jihadisten, maar tegenwoordig zijn gewapende extremisten met name actief in buurlanden Mali, Niger en Libië. De Europese landen willen instabiliteit in Algerije voorkomen, vooral omdat het land dichtbij Europa ligt.

