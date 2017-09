Vertrek oud-korpschef Welten is 'goed voor iedereen'

Goed voor iedereen. Dat is de meest gehoorde reactie op het vertrek van Welten. Voor hem was het vervelend dat het steeds over zijn salaris ging als hij in het nieuws kwam. En naar het publiek zijn looneisen voor de gewone agent moeilijk te verkopen als in de top grootverdieners zitten.

De korpsadviseur krijgt na 43 jaar dienst, vier jaar voor de AOW-leeftijd, eervol ontslag. Welten blijft nog wel adviseur maar dan tegen een lagere uurvergoeding. Voor compensatie van zijn pensioenverlies krijgt hij 15.000 euro. De hele operatie levert de politie een besparing op van 700.000 euro.

De voor Welten gunstige afspraken werden gemaakt nadat toenmalig burgemeester van Amsterdam Job Cohen hem in 2003 had gevraagd uit Groningen terug te keren naar Amsterdam. Welten moest daarvoor worden gecompenseerd.