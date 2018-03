Verstofte sarcofaag in universiteitsmuseum blijkt toch niet leeg

De resten zijn ernstig beschadigd geraakt door grafrovers, slechts 10 procent is nog intact. Aan de ene kant spijtig, maar het biedt ook mogelijkheden. Moderne wetenschappers voeren namelijk geen fysieke testen uit op complete mummies. "Maar in dit geval kunnen we niets meer beschadigen dan de grafrovers al hebben gedaan", aldus archeoloog Jamie Fraser tegen de BBC. Dus nu kunnen de wetenschappers uitgebreid onderzoek doen naar de botten.

Lees verder na de advertentie

De restanten kunnen onder andere antwoord geven op vragen over toenmalige ziektes, dieet, de levensstijl en het overlijden. Hoewel de hiërogliefen op de kist aantonen dat Mer-Neith-it-es de oorspronkelijke bewoonster van de sarcofaag is, wil dat nog niet zeggen dat het haar botten zijn. Tests moeten uitwijzen of de hoge priesteres uit 600 jaar voor christus in de tussentijd niet is vervangen door iemand anders.