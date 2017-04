Verstappen vond het een beetje saai in Sotsji

Verstappen, die vijfde werd, zag onder meer hoe de Fin Valterri Bottas naar zijn eerste zege ooit racete. Een mijlpaal voor de opvolger van wereldkampioen Nico Rosberg bij Mercedes. Hij hield twee Ferrari’s achter zich: Sebastian Vettel werd tweede, Kimi Raïkkonen derde.

Lees verder na de advertentie

Bottas was een van de weinigen die echt van de race had genoten. Er vielen, op wat acties bij de start na, nul inhaalmanoeuvres te noteren. Het was zelfs zo saai, dat Raïkkonen vergat dat Bottas vooraan reed. “Hoezo zit ik opeens achter Bottas”, vroeg hij halverwege de race over de boordradio. “Hij reed aan de leiding, Kimi”, was het antwoord.

Alleen bij de start zag Verstappen een auto bij hem in de buurt

Raïkkonen verprutste vanmiddag de goede startpositie van Ferrari. Voor het eerst sinds 2008 stond het team als eerste en tweede op de startgrid. Maar dat voordeel was na de eerste paar honderd meter al weg. Bottas had de beste start, reed de twee rode bolides voorbij naar de toppositie en stond die plek niet meer af.

Eenzaam Voor Max Verstappen was de race vooral eenzaam. Alleen bij de start zag hij een auto bij hem in de buurt, daarna reed hij veel te langzaam voor de top vier en veel te snel voor de rest. Hij had de tijd om een beetje rond te kijken, vertelde hij na afloop. Het was het vooral zaak de auto heel te houden, want vooraf zorgde een kapotte waterpomp voor de nodige kopzorgen. Maar in de wedstrijd, vorig jaar zijn laatste race voordat hij overstapte naar de Red Bull, deed hij wat hij moest doen: ‘veilige’ punten scoren. En dat was, zo maakte hij al het hele weekend duidelijk, het maximaal haalbare. “Anders ben je echt een dromer.” Voor de Nederlander wacht nu de Grote Prijs van Barcelona, de race waar hij vorig jaar als eerste eindigde. Zijn auto krijgt dan een eerste, langverwachte, update.

Lees ook Wanneer krijgt Verstappen een snellere auto? Geduld is nu het toverwoord voor Max Verstappen.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.