Verstappen mist het vermogen voor een podiumplaats

Het is Max Verstappen gisteren bij de Grand Prix van Frankrijk niet gelukt op het erepodium te eindigen. In een race zonder spektakel startte en finishte de Nederlandse Formule-1-coureur van Red Bull als vierde. De zege ging voor de zesde keer in acht wedstrijden dit seizoen naar de Brit Lewis Hamilton van Mercedes. Zijn Finse ploeggenoot Valtteri Bottas werd tweede, voor de Monegask Charles Leclerc van Ferrari.

Vorig jaar eindigde Verstappen nog als tweede op het circuit Paul Ricard in Le Castellet. Toen profiteerde de Limburger van een aanrijding vroeg in de wedstrijd tussen Bottas en de Duitser Sebastian Vettel van Ferrari. Vettel begon nu als nummer zeven aan de wedstrijd en schoof op naar plek vijf. Verstappen kon hij echter niet aanvallen.

Vijfvoudig wereldkampioen Hamilton vergrootte door zijn zege de voorsprong in de WK-stand. Bottas is de nummer twee. Hamilton heeft 187 punten en Bottas 151. Vettel volgt op plaats drie met 111 punten en Verstappen staat na zondag op 100. Pierre Gasly, de Franse ploeggenoot van Verstappen, kwam niet verder dan plek 11. Hij staat nu zesde met 36 punten.

Onbegonnen werk

Verstappen zei vooraf al dat het aanvallen van de Mercedessen van Hamilton en Bottas in feite onbegonnen werk was. Op de lange rechte stukken bleken de wagens van Red Bull de voorbije dagen een stuk minder snel. Ook plek drie zat er voor Verstappen geen moment in. Leclerc slaagde er in de laatste ronde zelfs in het Bottas nog even moeilijk te maken. Dat was, in de voorhoede van het veld, het enige kleine moment van opwinding.

“Ik heb wel mijn eigen race kunnen rijden”, zei Verstappen na afloop. “Meer zat er niet in.” Van de acht races dit seizoen eindigde Verstappen twee keer op het podium. In Australië en Spanje eindigde hij als derde.

De Brit Lewis Hamilton en de Fin Valtteri Bottas zijn dit jaar met hun Mercedessen ongenaakbaar. Verstappen: “We komen vermogen tekort. De auto is niet optimaal. We moeten wel nog even aan de slag.”

De Formule 1 gaat volgende week verder in Oostenrijk. Vorig jaar won Verstappen daar. Een herhaling zit er nu niet in, verwacht de Nederlander zelf. “Oostenrijk is niet het beste circuit voor onze auto. Vorig jaar hadden we daar een betere auto dan Mercedes en Ferrari, terwijl we dit jaar geen betere auto hebben dan Mercedes. Ik ben dus realistisch en denk dat het lastig gaat worden. Ik ben blij dat er zo veel Nederlandse fans komen en ik zal mijn best doen, maar ik verwacht geen wonderen”, zegt hij op de website Verstappen.nl.