Verspilling van water neemt af na oproep van waterbedrijven

PWN, het drinkwaterbedrijf van Noord-Holland, ziet een duidelijk effect van zijn oproepen. Het verbruik lag er eind vorige week nog 40 procent boven normaal. PWN riep net als de andere waterbedrijven op het verbruik te minderen, en dat hoge verbruik is bijna weer genormaliseerd. Het verbruik ligt nog wel wat hoger dan normaal, zegt een woordvoerster, dus niet sproeien korter douchen blijft het devies, maar er wordt blijkbaar geluisterd.

Sympathieke reacties Ook BrabantWater ziet een positief effect van de oproepen die afgelopen week zijn uitgegaan. Volgens een woordvoerster komen er in de telefooncentrale sympathieke reacties binnen. En het Brabantse drinkwaterbedrijf ziet het aan zijn meetapparatuur, zij het minder extreem dan Noord-Holland. BrabantWater had berekend dat het waterverbruik door droogte en hoge temperaturen afgelopen weekend 50 procent hoger zou zijn dan normaal. Het werd 40 procent. Een teken, zegt de woordvoersters, dat mensen hun gedrag aanpassen. Maar onze oproepen en alle aandacht in de media lijken te werken. We zien nu dat de kraan later op de avond aangaat Waterbedrijf Vitens ziet dat zijn afnemers gehoor geven aan de oproep het waterverbruik gelijkmatiger over de dag te spreiden. Het bedrijf levert een miljard liter water per dag in de provincies Flevoland, Overijssel, Friesland, Gelderland en delen van Utrecht, en met deze droogte is dat pakweg 30 procent meer dan normaal. Problematisch zijn dan vooral de tijdstippen tussen zes en negen in de ochtend en zes en acht ’s avonds. “Maar onze oproepen en alle aandacht in de media lijken te werken. We zien nu dat de kraan later op de avond aangaat.” Nederland sproeit de tuin nog wel, maar pas tegen zonsondergang, zegt een woordvoerder.

Vroege warme, droge periode Wat de waterbedrijven parten speelt is dat deze warme, droge periode zich aandient terwijl de vakanties nog moeten beginnen. Iedereen is nog thuis. De droogte komt normaal wat later in de zomer, als veel mensen weg zijn, en is dan makkelijker op te vangen, aldus de woordvoerster van PWN. Zelfs met een toestroom van toeristen kan het watergebruik nog afvlakken, laat Zeeland zien. Ook daar, en in delen van Zuid-Holland lijken inwoners bereidwillig de kraan minder lang aan te laten. Evides verzorgt er het drinkwater, en nadat het verbruik de hele vorige week steeg, nam het vanaf afgelopen weekeinde heel licht af. “Dat terwijl we in deze tijden juist méér mensen in Zeeland hebben”, zegt een woordvoerder, die erop wijst dat het aantal mensen in die provincie door zomers toerisme jaarlijks tot drie keer toeneemt.

Tips van watergebruikers Het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf PWN gáf niet alleen adviezen maar kreeg van cliënten ook tips om waterverbruik te verminderen, zoals: → Sluit een ton aan op je regenpijp

→ Gebruik voor de tuin water uit de sloot

→ Geef het water uit je condensdroger aan je planten

→ Vul niet je zwembad, maar ga naar zee

→ Geef planten één keer in de week flink water en niet iedere dag een beetje

→ Begiet de wortels niet het blad

→ Vergeet de vaatwasser, doe de afwas met de hand

→ Draai tijdens het tandenpoetsen de kraan dicht

→ Ga niet in bad, neem de douche

→ Heb je veel kinderen, dan niet douchen maar allemaal in 1 bad

→ Organiseer een wedstrijd wie het kortst kan douchen

