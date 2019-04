Versoepeling aanvliegroutes Lelystad moet overlast beperken

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Barbara Visser (defensie) dat de eerdere eis komt te vervallen dat vliegtuigen van en naar Lelystad niet door de aanvliegroutes van Schiphol mogen vliegen. Ook mogen startende en landende vliegtuigen straks gebruik maken van het hoger gelegen militaire luchtruim. De nieuwe indeling van de zogeheten ‘aansluitroutes’ moet in de winter van 2021 en 2022 zijn doorgevoerd.

Volgens de huidige regels moeten vliegtuigen die opstijgen vanaf Lelystad en Schiphol ten oosten van de Veluwe onder de 1.800 meter blijven. Tussen Apeldoorn en Gorinchem geldt een maximale vlieghoogte van 2.700 tot 3.000 meter. Door die aanpassing kunnen vliegtuigen ‘op de aansluitroutes van Lelystad Airport net als elders in Nederland ongehinderd klimmen.’

De nieuwe regels moeten vooral verlichting bieden aan de Veluwe

Uitzonderingen gelden ook, bijvoorbeeld door weersomstandigheden, bij specifiek gebruik van banen op Schiphol en wanneer het militaire luchtruim in gebruik is. De nieuwe regels moeten vooral verlichting bieden aan de Veluwe, waar bewoners geluidsoverlast vrezen als Lelystad Airport open gaat. Ten oosten van de Flevopolder is veel verzet tegen de nieuwe luchthaven.

Doorklimmen Om tot de nieuwe regels te komen sprak het ministerie met 500 betrokkenen. De herziening is nodig, omdat het gebruik van het luchtruim “de afgelopen decennia sterk is toegenomen terwijl de beschikbare ruimte in de lucht niet groter wordt.” Lelystad Airport moet in 2020 opengaan, nadat de opening al enkele malen is uitgesteld. Eerder zinspeelde Van Nieuwenhuizen in de Tweede Kamer op nieuw uitstel, omdat de wensen van de Kamer en de Europese Commissie over welke vluchten op het nieuwe vliegveld gaan vliegen, diametraal uiteenlopen.

