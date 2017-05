Versobering WW wordt toch ongedaan gemaakt

Werkgevers gaan toch akkoord met de reparatie van het derde jaar WW-uitkering. Dat maakte werkgeversorganisatie VNO-NCW gisteravond bekend na een extra bestuursvergadering voor werkgeversorganisaties. Zolang de gekozen constructie niet leidt tot extra bureaucratische rompslomp en administratieve lasten bij werkgevers zijn zij akkoord. Ook moet er een garantie zijn dat de werknemerspremie in de toekomst niet alsnog op het bord van de werkgever komt te liggen.

Kabinetsbezuinigingen maken dat werknemers die hun baan zijn verloren niet drie, maar maximaal twee jaar kunnen rekenen op een WW-uitkering. Om die werknemers tegemoet te komen, spraken vakbonden en werkgevers vier jaar geleden in het sociaal akkoord met elkaar af dat zij het derde jaar WW weer terugbrengen. Vorig jaar al besloten de twee partijen dat de werknemer zelf zou gaan sparen voor dat extra jaar aan inkomsten.

Goed gesprek

Maar toen minister Lodewijk Asscher van sociale zaken enkele weken geleden zijn fiat gaf voor de plannen, krabbelden werkgevers terug. "De uitkomst van de constructie voor het derde WW-jaar maakt niemand in werkgeversland blij", zei Hans de Boer vlak na Asschers goedkeuring in de Telegraaf.

Hoewel hij daarmee de indruk wekte dat werkgevers niet zitten te wachten op dat derde WW-jaar, gaf De Boer een paar dagen later in het televisieprogramma 'WNL' te kennen dat werkgevers hoogstwaarschijnlijk hun handtekening zetten onder de plannen. Ook gisterochtend voor de vergadering zei De Boer 'goede hoop' te hebben dat het 'derde WW-jaar er komt'. "Ik moet alleen nog een goed gesprek met de bestuursleden voeren", aldus de voorzitter.

Noodzakelijk, want sinds de werkgevers op 20 april bekendmaakten niet direct te tekenen voor de plannen weigeren vakbonden met ze om tafel te gaan zitten. Alleen bij cao-onderhandelingen staan de twee partijen elkaar te woord. "Werkgevers zijn bezig met de sloop van de polder", gaf vakbondsvoorzitter Maurice Limmen van de CNV Vakcentrale twee weken geleden op ze af. "Dit is pure onwil. Dit is koersen op onzekerheid. Wat zijn afspraken met werkgevers dan nog waard?", klaagde Han Busker, voorzitter van FNV, op zijn beurt.

Inmiddels hebben die harde woorden plaatsgemaakt voor nuance en loert een samenkomst aan de onderhandeltafel weer. Wanneer de werkgevers en vakbonden weer met elkaar in gesprek gaan over hete hangijzers als loondoorbetaling bij ziekte, pensioenen en sociale verzekeringen voor zzp'ers blijft onduidelijk. Eerst even de vergadering afwachten, zeiden de vakbonden gisteren voor aanvang van de vergadering. CNV-voorzitter Limmen gaf aan zo veel mogelijk ruis vooraf te willen voorkomen. "Dat komt de polder niet ten goede."