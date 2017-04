Versobering WW kan weer worden teruggedraaid

Mensen hadden altijd na 20 jaar werken recht op twintig maanden WW-uitkering als ze hun baan zouden verliezen. In het regeerakkoord van 2012 is afgesproken dat er echter pas na 30 jaar werken recht is op twintig maanden WW. In 2013 spraken werkgevers en vakbonden al af dat ze zelf de WW weer willen repareren. Maar dat was niet makkelijk.

Ruim een jaar geleden werden werkgevers en vakbonden het wel al eens hoe de reparatie van de WW te betalen. Dat gaan de werkenden zelf doen. In 2018 kost het 0,3 procent van het bruto loon, in 2022 loopt dat op naar 0,6 procent. Bij een modaal inkomen van 34.000 euro per jaar is dat 6 euro per maand. De premie gaat in een nieuw fonds dat de sociale partners zelf gaan beheren.

Minister Lodewijk Asscher van sociale zaken heeft nu ook zijn instemming gegeven aan dit fonds, en daarmee is een belangrijke volgende stap gezet in het repareren van de WW. Nu is er niets meer dat werkgevers en vakbonden tegenhoudt om tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe cao mee te nemen dat werkenden weer recht krijgen op drie jaar WW-uitkering en deze rechten ook weer sneller gaan opbouwen.

'Rigoureuze ingreep' “Het is aan werkgevers om een klap te geven op de afspraken, en de reparatie van de WW verder met ons uit te werken”, zegt FNV-bestuurder Mariëtte Patijn. De vakbond is blij dat de ‘rigoureuze ingrepen’ van het kabinet Rutte II weer teruggedraaid kunnen worden. Patijn: “Alle technische problemen hebben we afgelopen anderhalf jaar opgelost. Nu zijn er geen belemmeringen meer om vol aan de slag te gaan.” CNV-voorzitter Maurice Limmen: "Afspraak is afspraak." Morgen moeten de werkgevers hun handtekening zetten onder deze afspraak. CNV-voorzitter Maurice Limmen twijfelt er geen moment aan of zij dat ook gaan doen. “In 2013 hebben ook de werkgevers hun handtekening gezet onder het sociaal akkoord waarin de reparatie van de WW is meegenomen. Het commitment van de werkgevers is er dus.” Limmen verwacht ook niet dat politieke partijen er nog een stokje voor gaan steken. “Alle formerende partijen hebben ook het sociaal akkoord getekend. En als je een handtekening zet onder een afspraak met werkgevers en werknemers, geldt dat langer dan de duur van één kabinetsperiode. Afspraak is afspraak.” lees ook: Pas na 38 jaar werken recht op twee jaar WW.

