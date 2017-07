Verslagenheid en vragen na fataal zeilongeval Belgische kust

Door de toedracht van het ongeval én omdat het hier zeer ervaren zeilers betrof. Een van de slachtoffers is Frans Maas (79), een grote bekendheid voor zeilers en jachtontwerpers.

Lees verder na de advertentie

Hoe de kiel heeft kunnen afbreken is onduidelijk

Ook een zeventienjarige kleinzoon van Maas was aan boord van het zeiljacht. Die kon worden gered, samen met nog twee bemanningsleden. De zeilers namen met hun jacht de Capella deel aan een wedstrijd voor de Belgische kust, toen ze 's ochtends vroeg omsloegen.

Oorzaak: een afgebroken kiel. Dat werd al duidelijk uit de eerste beelden van het ongeval, en later bevestigd toen de Capella was geborgen en in Oostende op de kade was gezet. Hoe de kiel heeft kunnen afbreken is onduidelijk. Het roept bij zeilers vragen op, want een kiel breekt niet zo maar af.

De kiel is het uitstekende deel aan de onderkant van de romp en kernstuk in de constructie van een schip. Een kiel houdt een schip op koers en geeft het zijn stabiliteit. Valt die kiel weg, dan ligt een zeilboot in mum van tijd ondersteboven.

Dat moet in dit geval zo snel zijn gebeurd dat de bemanning geen tijd had om een noodsignaal af te geven via de boordradio of met een vuurpijl.

Het zesde lid van de bemanning, de achttienjarige Hanne Goegebeur is spoorloos

Het heeft in die vroege zaterdagochtend uren geduurd voor een langsvarend baggerschip de omgeslagen boot opmerkte, mét de drie nog levende bemanningsleden die zich daaraan hadden vastgeklampt. Behalve de kleinzoon van Frans Maas, Andreas Zwanenburg, waren dat Robert Tan (53) uit Zeeuws-Vlaanderen en de Belg Jannes Toussein (37).

Frans Maas en zijn teamgenoot Freddy Franssen (70) bleken het ongeval niet te hebben overleefd. Het zesde lid van de bemanning, de achttienjarige Hanne Goegebeur was spoorloos. De zoektocht naar hem moest in de avond worden gestaakt zonder resultaat.

Vrijwel de gehele bemanning kwam uit Breskens in Zeeuws-Vlaanderen. Daar is ook de werf gevestigd waar Frans Maas in de jaren zeventig begon met de bouw van zijn Standfast-jachten. Standfast groeide uit tot een reeks zeiljachten van verschillende lengtes en uitvoeringen, alle geliefd bij wedstrijdzeilers. De Standfast 40, lengte veertig voet, een dikke twaalf meter, zou de meeste succesvolle versie worden.

De jachten van Maas vonden niet alleen aftrek in Nederland, maar ook ver daarbuiten, met name in de Verenigde Staten, waar veel botenen die in Breskens waren gebouwd hun bestemming vonden.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.