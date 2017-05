Verslaafde Amerikaanse economie moet afkicken

Over het tijdstip is de Federal Reserve (Fed) het wel eens. Dit jaar moet het gebeuren, zo is te lezen in documenten die de Amerikaanse centrale bank woensdag publiceerde. De werkloosheid staat op 4,5 procent en de inflatie ligt met 1,9 procent dicht tegen het gewenste niveau. De economie draait, kortom, weer als vanouds.

Maar de rente, pepmiddel nummer één, is nog altijd extreem laag. In december vorig jaar en maart begon Fed-voorzitter Janet Yellen voorzichtig met een verhoging waardoor de rente nu rond de 1 procent beweegt. Vergelijk dat eens met de rente van ruim 5 procent uit 2007 en 2001, twee jaren waarin de werkloosheid op hetzelfde niveau lag als nu.

4000 miljard

Lage rente moet bedrijven verleiden sneller te investeren. Dat is goed voor de werkgelegenheid. Maar lage rente bleek in de crisisjaren niet krachtig genoeg. De economie kon een tweede opkikker goed gebruiken: opkopen van schulden, ook wel bekend als ‘de geldpers’. De Fed is daarmee al opgehouden, maar er staat ondertussen wel voor 4000 miljard euro aan tegoeden op de balans.

Door al het goedkope geld zit er veel ‘dood hout’ in de economie.

Dat geld moet terug de economie in. Hoe je dat? Alles in keer terugstorten zorgt voor chaos en paniek. Het moet dus in kleine beetjes. Hoeveel precies, daarover heeft de centrale bank nog geen details gegeven, maar Fed-volgers denken dat de bank begint met 5 tot 10 miljard dollar per keer. Dat bedrag zal snel oplopen omdat het anders wel erg lang duurt voordat de Fed van haar tegoeden af is. Zeker omdat in die tijd er ongetwijfeld een periode van laagconjunctuur aanbreekt en er misschien opnieuw pep nodig is.

De miljarden van de Fed die straks de economie in laat druppelen, hebben effect op bedrijven en werkgelegenheid. Nu kunnen bedrijven makkelijk geld krijgen voor investeringen. Geldschieters kunnen hun kapitaal ook op de bank zetten, maar met die lage rente heeft dat geen zin. Dat verandert met hogere rente, maar ook door de tegoeden van de Fed. Ineens kunnen investeerders kiezen tussen lenen aan een bedrijf of de papieren kopen van de centrale bank.

De minder gezonde bedrijven komen daardoor lastiger aan geld en zullen uiteindelijk omvallen. Dat is volgens economen ook precies de bedoeling. Door al het goedkope geld zit er veel ‘dood hout’ in de economie. Haal dat eruit en gezonde bedrijven krijgen meer ruimte voor groei.