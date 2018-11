Verschillende demonstranten opgepakt tijdens Sinterklaasintocht

De landelijke intocht van Sinterklaas in Zaanstad is rustig verlopen. Volgens burgemeester Jan Hamming kwamen er een kleine 30.000 bezoekers naar de aankomst van de goedheiligman. De politie heeft vier personen aangehouden. Twee van hen zijn opgepakt voor het verstoren van de openbare orde, een voor het gooien van een steen naar een demonstratievak en een voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.

Lees verder na de advertentie

De intocht ging gepaard met strenge veiligheidsmaatregelen. Zo mochten er geen auto’s in de buurt komen van de route en werden mensen gefouilleerd en moesten ze hun tas laten controleren. De meeste betogers, ruim veertig, waren tegen Zwarte Piet. Ze hadden spandoeken en protestbordjes bij zich en scandeerden luidkeels teksten als ‘Weg met Zwarte Piet’.

De burgemeester vond het “treurig om te zien” dat al die veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Hij zei te hopen dat de samenleving het gesprek met elkaar aangaat over de traditie van Sinterklaas. “Dat we kunnen zeggen: dit is een kinderfeest voor iedereen.’’

Tegenstanders van Zwarte Piet tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas op de Zaanse Schans. © ANP

Over de landelijke intocht was vooraf veel te doen. Tegenstanders van Zwarte Piet probeerden afgelopen week via een kort geding bij de rechtbank in Haarlem te voorkomen dat er zwart geschminkte hulpjes van Sint bij de aankomst waren te zien. De rechter ging hier echter niet in mee.

Aanhoudingen Op de Erasmusbrug in Rotterdam heeft de politie opgetreden bij een confrontatie tussen demonstranten voor en tegen Zwarte Piet. Er zijn drie mensen aangehouden, één anti-Zwarte Pietbetoger en twee voorstanders. Volgens de politie kwamen er twee auto’s af op de groep mensen die demonstreerden tegen Zwarte Piet. De betogers wilden over de brug om terug te keren. Er werd uit een van de auto’s een rookbom gegooid. De inzittenden wilden volgens de politie met de demonstranten op de vuist gaan, maar agenten kwamen tussenbeide en grepen in. De Rotterdamse burgemeester had een speciale plek ingericht voor de tegenstanders van Zwarte Piet om te demonstreren, maar die weigerden daar te gaan staan. Aan de Erasmusbrug was een spandoek opgehangen met de tekst ‘Zwarte Piet is racisme’. Precies onder dat spandoek deelden zwartgeschminkte leden van anti-islambeweging Pegida snoepgoed uit.

Kick Out Zwarte Piet In Leeuwarden ontstond voor de intocht een gespannen sfeer. Activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) stonden op het Wilhelminaplein tegenover supporters van Cambuur, die zich hadden opgesteld op de trappen van het gerechtsgebouw. Leden van de harde kern van PSV geven een tegendemonstratie op de actie van Kick Out Zwarte Piet tijdens de intocht van Sinterklaas in Eindhoven. © ANP Toen de anti-Piet-activisten muziek begonnen te maken, kwamen de Cambuursupporters naar voren en begonnen sinterklaasliederen te zingen. De politie vormde met een aantal busjes een barrière tussen de twee groepen en agenten stonden met de wapenstok en honden klaar om in te grijpen. Ook de ME was paraat. Nadat de sinterklaasstoet voorbij was gegaan, bliezen de demonstranten en tegendemonstranten geleidelijk de aftocht en verdween ook het publiek. In de Friese hoofdstad zijn twee mensen aangehouden omdat ze shirts droegen met beledigende teksten tegen de politie en weigerden die te bedekken. Ze hadden niets te maken met de demonstratie op het Wilhelminaplein, aldus een politiewoordvoerder.

Eieren en blikjes Ook in Eindhoven stonden activisten van Kick Out Zwarte Piet en voetbalsupporters tegenover elkaar. Op het Catharinaplein stond een kleine groep van zo’n twintig activisten tegenover een groep van ongeveer 250 hardekernsupporters van PSV. Leden van de harde kern van PSV geven een tegendemonstratie op de actie van Kick Out Zwarte Piet in Eindhoven. © ANP De politie dreef de twee groepen uiteen en bleef ertussen staan, terwijl de PSV-fans met eieren, blikjes en pepernoten gooiden. Nadat Sinterklaas voorbij was gekomen, braken enkele supporters door het politiekordon. Zij werden door politie en ME tegengehouden. De KOZP-activisten werden aan de andere kant van het plein weggeleid en elders opgevangen. Volgens de politie is “een aantal personen” aangehouden, onder meer voor het gooien van eieren, en wordt later bekend hoeveel.

Demonstratie beëindigd In Hoorn heeft de politie een demonstratie rond de intocht beëindigd. Het protest was volgens de politie niet aangekondigd en er was sprake van provocatie tegen andere demonstranten. De groep van zo’n twintig man is daarom weggeleid. “We gaan nu met deze mensen in gesprek’', aldus een woordvoerder van de politie. Volgens de politie is er niemand aangehouden.

Lees ook:

Zwarte Piet volgens zwarte denkers: ‘Zwart, wit, álle Nederlanders hebben gefaald’ Sinterklaas arriveert vandaag met zijn pieten in een verscheurd Nederland. Trouw vroeg drie zwarte denkers hoe zij tegen dit gepolariseerde debat aankijken. ‘Het feest is bedorven, dat moeten alle volwassenen zich beseffen.’