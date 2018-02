Vers, biologisch en lokaal moeten Albert Heijn nóg groter maken

Een Nederlandse vertaling eronder had niet misstaan, want het was vorig jaar vooral het Nederlandse deel van het internationale supermarktconcern dat de meeste groei en de beste resultaten liet zien.

Lees verder na de advertentie

De Nederlandse poot van Ahold Delhaize, bestaand uit de supermarkten- en marktjes van Albert Heijn en AH to go, de slijterijen van Gall & Gall, de drogisterijen van Etos, internetwarenhuis Bol.com, bezorger AH.nl en de Albert Heijn-winkels in België, zag zijn omzet vorig jaar met 5 procent groeien naar 13,6 miljard euro. Ahold Nederland had eind 2017 2163 winkels, waarvan 1153 Etossen en Gall & Galls. Eind 2016 stond de teller ook op 2163 winkels.

Bol.com groeide weer hard, verkocht voor 1,6 miljard aan artikelen, maar winstgevend is het nog niet

Nóg groter Winstgevender dan vorig jaar was de Nederlandse tak van het Ahold-concern ook, zo bleek uit de cijfers die Boer vanochtend presenteerde. De brutowinst was ruim 15 procent hoger en kwam uit op 669 miljoen. De Nederlandse winkels profiteerden van de sterke economie en de stijgende uitgaven van consumenten. Volgens Boer is het marktaandeel van Albert Heijn, toch al veruit de grootste in zijn soort in Nederland, nog wat verder gestegen. Hij hoopt dat aandeel nog verder op te voeren door meer verse, meer biologische en meer lokale producten te verkopen. Die zijn namelijk in. De brutowinst van de Nederlandse tak was nog hoger geweest als internetwarenhuis Bol.com er niet was geweest. Bol.com groeide weer hard, net als in de voorafgaande jaren, en verkocht vorig jaar voor 1,6 miljard aan artikelen. Maar winstgevend is het internetwarenhuis nog niet, omdat Ahold er fors in moet investeren. Volgens Boer kan Bol.com 300.000 verschillende producten binnen een dag bij zijn klanten afleveren.

Succes in Centraal-Europa Ahold fuseerde in 2016 met de Belgische supermarktketen Delhaize en heet sindsdien officieel Ahold Delhaize. Volgens Boer is de integratie tussen beide bedrijven vrijwel afgerond. Dat integratiewerk heeft vooral betrekking op de VS waar Ahold 752 winkels heeft (eind 2017) en Delhaize 1208. De omzet van de Belgische winkels van Delhaize bleef in 2017 ongeveer gelijk aan die van 2016. In de VS veranderde er niet veel aan de omzet van de winkels van Ahold en Delhaize tezamen. De Amerikaanse tak is goed voor 61 procent van de concernomzet van ruim 62 miljard euro. In Centraal- en Zuid-Europa (Tsjechië, Servië, Roemenië) verkocht het concern wel flink meer. In Griekenland dan weer niet.