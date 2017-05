Verplichte opvoedcursus voor honden met hoog bijtrisico

De maatregel volgt op het rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden over agressieve honden en gaat volgend jaar in, maakte staatssecretaris Martijn van Dam van economische zaken vandaag bekend.Ook werkt de staatssecretaris aan een fok- en importverbod voor zogeheten 'hoogrisicohonden'. Andere Europese landen gingen Nederland daar al in voor.

Van Dam wil bijtincidenten beter gaan bijhouden en een meldpunt instellen. Met die gegevens kunnen gemeenten een baasje van een hoogrisicohond bijvoorbeeld verbieden nog langer zo'n hond te houden. Ook kunnen ze een muilkorf of een hondenlijn voorschrijven. Ze kunnen verder plaatsen aanwijzen waar geen hoogrisicohond mag komen, zoals een speeltuin of kinderboerderij.

Van Dam maakt zich grote zorgen over de regelmaat waarmee honden een mens of ander dier ernstig verwonden. Ingrijpen tegen hoogrisicohonden is daarom geboden, vindt hij.

Van Dam zou ook graag zien dat het makkelijker wordt om iemand te vervolgen die een hond ophitst om iemand aan te vallen. Daarover gaat hij in overleg met de minister van Veiligheid en Justitie. Om de maatregelen mogelijk te maken heeft de staatssecretaris een lijst opgesteld van hondenrassen die hij onder de hoogrisicohonden schaart. Op de lijst staan onder andere de American Bulldog, de American Staffordshire Terriër en verschillende pitbullsoorten. Zodra fokkers erin slagen een ras minder agressief te maken, kan zo'n ras weer van de lijst. De ooit beruchte rottweilers en boxers bijvoorbeeld worden ook niet langer als een gevaar gezien.

