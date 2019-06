Verplichte crashtest voor onveilige campers op komst

Een speciale crashtest moet de veiligheid van campers binnen enkele jaren op een hoger niveau brengen. De Europese Commissie werkt aan wetgeving waardoor deze botsproef waarschijnlijk al volgend jaar ook voor kampeervoertuigen verplicht wordt.

Die aankondiging doet de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) in een reactie op twee schokkende crashtests die de Zweedse zusterorganisatie Trafikverket uitvoerde met twee nieuwe campers. Deze tonen aan dat frontale ongevallen met campers ook met een geringe snelheid vaak dodelijk zijn. De Zweedse overheidsinstantie stelt dat de voertuigen structureel niet sterk genoeg zijn om een frontale klap te absorberen.

Volgens Hans Lammers, bij de RDW gespecialiseerd in crashtests, zijn botsproeven zoals die gebruikelijk zijn voor personenauto’s (via EuroNCAP), tot nu toe bij campers niet verplicht. Veel campers zijn namelijk gebaseerd op een N1 basisvoertuig, een bedrijfsauto tot 3500 kg. Deze hebben de crashstructuur van een bedrijfsauto, terwijl ze voor personenvervoer gebruikt worden.

Zweedse botsproef

Omdat het aantal campers in Zweden net als in Nederland is verdubbeld, en ook het aantal dodelijke ongevallen significant toenam, besloten de Zweden de botsproef voor personenauto’s op campers toe te passen. Ze lieten twee modellen die zijn gebouwd op een basisvoertuig dat voor 84 procent van de campers wordt gebruikt, met een snelheid van 64 kilometer per uur tegen een staande opzet botsen. Deze besloeg veertig procent van de voorzijde van het voertuig. Alleen de bestuurderszijde werd geraakt. Daarmee is de botsing realistisch, omdat een voertuig zelden recht tegen een wand rijdt.

De gevolgen van de crashtest zijn dramatisch. Volgens de Zweedse dienst zijn er ‘grote tekortkomingen’. De botsing veroorzaakt vooral grote schade aan de binnenkant van de camper. Waar bestuurders van personenauto’s doorgaans na zo’n klap lichtgewond raken, is de camperaar verder van huis. Campers gebouwd op een chassis van een bestelauto, hebben namelijk een relatief korte kreukelzone. Hoewel de campers bij de test geen bagage vervoerden, zijn de lege voertuigen toch relatief zwaar. Die korte kreukelzone kan dat extra gewicht helemaal niet opvangen, laten de tests zien. Daarnaast schieten losgeschoten onderdelen van het later ingebouwde interieur bij een frontale botsing als projectielen naar voren. Datzelfde zal gelden voor meegenomen bagage. De schade aan een camper die met 64 kilometer per uur tegen een stootblok rijdt, is even groot als een personenauto die met 90 kilometer per uur frontaal botst, zo sluiten de Trafikverket haar onderzoek af.