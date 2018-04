Verplicht hengelen naar goudvissen in de Arnhemse gracht

“Welkom allemaal, bij ons evenement: Onzichtbare goudvissen vangen”, zegt hij met Arnhemse tongval door een kleine oranje megafoon. Zijn publiek bestaat uit een handjevol vrienden en evenveel journalisten. Op last van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) moet Garritsen vandaag rond de honderd goudvissen uit de Jansbeek zien te hengelen. Goudvissen die daar volgens hem helemaal niet meer rondzwemmen.

Vanaf december vorig jaar stroomt de Sint-Jansbeek weer door de Arnhemse binnenstad. Sindsdien is er veel rommel ingegooid, het water ziet troebel. Daarom besloot Arnhemmer en Vitesse-supporter Garritsen afgelopen januari de beek wat op te fleuren. “Onder het genot van een pilsje met de jongens van Vitesse is het idee geboren om goudvissen los te laten”, legt hij zijn publiek uit.

De RVO, verantwoordelijk voor het handhaven van de wet op de natuurbescherming, kon de actie van Garritsen bepaald niet waarderen. De beek loopt namelijk uit op de Rijn en de exotische goudvissen zouden kunnen kruisen met inheemse soorten zoals de kroeskarper, die daardoor verzwakken.

Er komen in de loop van de middag steeds meer vrienden op de Vitessebrug aflopen. Sommigen in een scootmobiel beplakt met Vitessestickers, anderen met buggy’s aan de hand. De kinderen die zijn meegekomen mogen met de gekleurde visnetjes goudvissen vangen. Garritsen en zijn vrienden gaan met een sonar in de vorm van een bal eventueel verstopte vissen opsporen. Een kleine speelgoedboot behangen met slierten aluminiumfolie moet de gevonden goudvissen opjagen, het grote visnet van Garritsen in.

Onzin, vindt Garritsen, toevallig zelf fervent visser. “Ze zouden in de Rijn kunnen kruisen met kroeskarpers die dan een oranje randje krijgen”, zegt hij spottend. “Maar er is al weken geen goudvis meer gezien. In de winter zijn hier reigers geweest. Die vissen zijn allang opgevreten joh.”

Goudvisvrij

Dat blijft ook zo, denkt vrijwel iedereen die je het vraagt op het plein. “We zijn hier vooral voor de gezelligheid”, vertelt Marjolein Langen. In haar handen bungelt een werkloos visnetje. Ook Garritsen gelooft het op een gegeven moment wel. Hij trekt eerst even een biertje open.

Van de kerk tot aan de Rijn beweegt de kleine stoet zich langs het water. Garritsen geeft interviews. Af en toe rent hij plotseling naar beek. “Ja, kijk! Drie onzichtbare goudvisjes! Of niet dan André?” Een paar journalisten steken hun hoofd over de rand. Niets te zien in het groenige water. De toekijkende vrienden grinniken.

Aan het einde van de middag wordt er toch één goudvis gevangen. Die gaat naar het aquarium van een bevriende kroegbaas. Deze week laat de RVO een professionele visser controleren of de beek goudvisvrij is. Als die nog meer vissen vangt, zijn de kosten voor Garritsen en zijn vrienden. Dat kan al gauw in de honderden euro’s lopen, maar daar ligt hij niet wakker van. “Dan drinken we gewoon een paar biertjes minder in de kroeg.