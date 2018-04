Verpleeghuizen krijgen de komende jaren alleen extra geld als ze dat goed besteden

Dat is een van de maatregelen die minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) aankondigt om te bereiken dat de kwaliteit van de zorg in de verpleeghuizen omhoog gaat.

Verpleeghuizen die weinig geld steken in managers en administratie en veel in hun personeel, worden in het vervolg de norm voor de tarieven, wil de minister. Nu is het gemiddelde verpleeghuis nog de maatstaf. Dit jaar nog moeten verpleeg­huisbewoners verbetering merken.

De Jonge wil zo meer waarborgen inbouwen om te zorgen dat de verpleeghuizen de 2,1 miljard euro die ze de komende jaren extra krijgen, ook aan zorgpersoneel uitgeven, en niet aan nieuwe gebouwen of overhead. 85 procent van het geld moet besteed worden aan de medewerkers.

Iedere instelling moet vooraf uitleggen waaraan zij het geld wil uitgeven. Blijken de middelen niet goed besteed, dan worden ze teruggevorderd. Instellingen die niet aan de norm voldoen, zullen dat snel voelen, ook in het aantal nieuwe aanmeldingen. Zorgkantoren zullen aspirant-bewoners gaan afraden daar hun intrek te nemen.