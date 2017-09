Verpest een boek met één letter en je krijgt er plots de rillingen van

Inmiddels is de stroom wel weer een beetje opgedroogd, maar de twittergemeenschap was weer op zijn scherpst afgelopen week. De naam van de hashtag zegt het eigenlijk al: het spelletje bestaat eruit een boektitel te verpesten door één letter te veranderen.

En wat een verschil kan die ene letter maken, blijkt wel uit de creatieve vondsten van twitteraars. Zo wordt een klassieker ineens een boek waar je rillingen van krijgt: 'Ik omhels je met duizend armen' van Ronald Giphart wordt Ik omhels je met duizend darmen, 'Hersenschimmen' van Bernlef verandert in Hersenschimmel. En wat te denken van 'Brief voor de Koning' van Tonke Dragt, dat ineens dodelijk saai wordt met de titel Brie voor de Koning. En Twitter zou Twitter niet zijn als er ook een paar vieze opties tussen zaten, zoals Kruisvocht in Spijkerbroek.

Niet alleen boeken zijn makkelijk te verpesten met een letter. Zo nu en dan duikt ook de Engelstalige hashtag #RuinABandInOneLetter weer op: Supertrump, Bed Zeppelin en Guns 'n Rosé.

Twitterende boekenwurm

Het geeft te denken, waar komen dit soort hashtags eigenlijk vandaan? Het zou een uitstekende pr-campagne zijn voor een uitgeverij die een nieuw boek moet slijten, of een platenlabel dat een nieuw publiek zoekt. Het lijkt er echter op dat de boekenhashtag echt door een twitterende boekenwurm is bedacht. Bedrijven haken er hoe dan ook slim op in: Het altijd scherpe webcareteam van KLM kwam al snel op de proppen met Lord of the Wings.

Het meisje met het dode haar, De Ontdekking van de Zemel, Publieke Zerken, De Kleine Blonde Doos, Harry Potter en de Teen der Wijzen, De Eeltclub, Alleen Maar Vette Mensen ... de grootste klassiekers worden getransformeerd in saaie niemendalletjes. Zelfs het heilige boek moet eraan geloven. Vervang de e in Bijbel door een i of een a en het wordt ineens een ander boek.

De allerbeste is toch echt wel de verbastering van Dick Bruna's Nijntje. Door slechts één letter de veranderen wordt het lieve, kleine konijntje een echte dronkaard: Wijntje.