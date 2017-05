Verouderde software nekt luchtvaart

Een kleine stroomstoring. Meer was niet nodig om de deels oude computersystemen van luchtvaartmaatschappij British Airways zaterdag compleet te laten crashen. Het gevolg was een weekend vol frustraties, zonder vluchten vanaf luchthavens Gatwick en Heathrow. Ook gisteren werden tientallen vluchten geannuleerd.

De oorzaak van de dagenlange opstartproblemen is dat luchtvaartmaatschappijen tegenwoordig volledig afhankelijk zijn van computersystemen, zegt luchtvaarteconoom Hans Heerkens van de Universiteit Twente. "Passagiersgegevens, onderhoudsgegevens, vluchtplannen en nog veel meer, het is allemaal digitaal." Een kleine storing in een van die informatiesystemen heeft meteen grote gevolgen.

Het gevolg is dat toestellen verkeerd staan en het personeel ook. Allerlei aansluitingen lopen in de soep

Een storing zorgt voor een rimpeleffect. "Luchtvaartmaatschappijen gebruiken hun vliegtuigen zo intensief dat als er ergens een paar toestellen uitvallen, het hele systeem hapert", zegt Heerkens. En als één dominosteen valt, volgen er meer.

Het gevolg is dat toestellen verkeerd staan en het personeel ook. Allerlei aansluitingen lopen in de soep. De Financial Times meldde zondag dat het zeker twee weken gaat duren voordat British Airways alle fouten uit het computersysteem heeft gewerkt.

De maatschappij zei bovendien gisteren op de website dat nog steeds niet alle systemen operationeel waren. Dat valt op.

'Legacy technologie' Zowat alle bedrijven zijn tegenwoordig volledig afhankelijk van computers. En zowat alle bedrijven hebben wel eens te maken met een storing. Even de boel opnieuw opstarten is dan vaak voldoende om alles weer aan het draaien te krijgen. Maar voor veel vliegmaatschappijen is opnieuw opstarten niet zo makkelijk. Zij hebben te maken met zogeheten 'legacy technologie': antieke computersystemen. Door de jaren heen hebben maatschappijen systeem op systeem gestapeld, betoogt Heerkens. Oude software werkt samen met steeds nieuwere technologie. "Die systemen werken onderling samen door allerlei ingewikkelde interfaces." Een falend systeem zorgt dan dat de hele infrastructuur in elkaar dondert. Een oplossing is niet zomaar gevonden: "Soms zijn er maar weinig mensen die de oude systemen nog kennen. De serviceafdelingen van fabrikanten bestaan vaak niet eens meer." Fouten in com­pu­ter­sys­te­men komen nu toch te weinig voor om het hele systeem te verbeteren Hans Heerkens, luchtvaarteconoom Alle systemen updaten of geheel nieuwe software ontwikkelen, kan ook niet zomaar. Maatschappijen vliegen dag en nacht door. Ze kunnen dus niet even een dagje dicht voor een grondige renovatie zoals dat bij andere bedrijven wel kan. Updaten is bovendien duur en ingewikkeld. "Fouten in computersystemen komen nu toch te weinig voor om het hele systeem te verbeteren", zegt Heerkens daarover. Tekst loopt door onder afbeelding. © REUTERS

Serie storingen Toch moet de tijd van vernieuwing ooit komen. British Airways kampte in september ook al met een fikse storing en de Britten zijn lang niet de enige. De Amerikaanse maatschappijen Southwest, Delta en United Airlines kampten vorig jaar met vergelijkbare problemen. Naar aanleiding van die serie storingen stuurde twee senatoren een brandbrief naar dertien Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen. Zij hekelden de maatschappijen in hun brief omdat ze werkten met computersystemen die hun roots overduidelijk in de jaren zestig van de vorige eeuw hebben. Alex Cruz, de baas van British Airways, zegt te onderzoeken waarom de stroom uitviel en waarom ook de noodvoorziening dienst weigerde. Verder wil de directeur nog niets kwijt over de precieze oorzaak van de trage herstart van de systemen. De bank Citigroup becijferde ondertussen alvast de mogelijke schade voor British Airways: zo'n 100 miljoen euro. Lees ook: Vliegreizigers Londen Heathrow wachten op stroom

