Veroordeelde Duitse verpleger verdacht van nog eens 84 moorden

Na de veroordeling van Högel twee jaar geleden zette justitie in Duitsland het onderzoek voort. Daaruit is nu gebleken dat hij vermoedelijk nog minstens 84 anderen heeft omgebracht. De verpleegkundige sloeg destijds toe tijdens zijn werk in ziekenhuizen in Delmenhorst en Oldenburg in het noorden van Duitsland. Hij diende zieken via injecties een overdosis aan hartmedicijn toe, waardoor het hart tot stilstand kwam.

Lees verder na de advertentie

Veel van de moorden vallen echter niet meer te bewijzen omdat een aantal mogelijke slachtoffers zijn gecremeerd en dus niet op de aanwezigheid van gif kunnen worden onderzocht. Tijdens het proces tegen de verpleger op verdenking van zes moorden, werden destijds twee moorden en vier pogingen tot moord bewezen geacht. Toen zei de aanklager nog te geloven dat de verdachte 43 mensen had omgebracht.

We kunnen bewijzen dat er minstens sprake is van 90 moorden, en nog eens hetzelfde aantal waarvoor we onvoldoende bewijs hebben.

Lichamen opgegraven Uit het onderzoek, dat nu zo’n twaalf jaar loopt, blijkt nu dat Högel tussen 2000 en 2005 zeer waarschijnlijk veel meer slachtoffers heeft gemaakt. Voor het onderzoek heeft de Duitse politie 134 lichamen opgegraven, honderden patiëntendossiers onderzocht en honderden getuigen gehoord. Naast de zes moorden van destijds komen daar nu nog eens zeker 84 moorden bij die gepleegd zijn door Högel, zei Arne Schmidt, leider van de speciale onderzoekscommissie van de politie, vanochtend tijdens een persconferentie. “We kunnen bewijzen dat er minstens sprake is van 90 moorden, en nog eens hetzelfde aantal waarvoor we onvoldoende bewijs hebben. Zo’n aantal is uitzonderlijk en uniek in de geschiedenis van de federale republiek Duitsland”, aldus Schmidt. “Wat we te weten zijn gekomen is schrikbarend, dit gaat ons voorstellingsvermogen ver te boven”, voegde Johann Kühme, de commissaris van politie in Oldenburg, eraan toe.

'Verveling' De moordzaak kwam aan het rollen in 2005 toen een collega van Högel in het ziekenhuis in Delmenhorst hem betrapte op het geven van een niet voorgeschreven injectie aan een patiënt. Dat leverde de verpleegkundige in 2008 al een eerste veroordeling op wegens poging tot moord. Hij verklaarde dat hij de injecties had gegeven om patiënten op de rand van de dood te brengen en vervolgens te proberen hen weer tot leven te wekken, “om zo in aanzien bij collega’s te stijgen”. Als motief noemde hij “verveling”. De zaak is nog niet afgerond. Onderzocht wordt nog wie er binnen de twee klinieken medeverantwoordelijkheid draagt voor het grote aantal doden, omdat "de moorden voorkomen hadden kunnen worden", zei de politiechef van Oldeburg. Vastgesteld is al wel dat de interne controle in de ziekenhuizen volledig heeft gefaald. Hoewel veel patiënten overleden als Högel dienst had, werd er toch geen alarm geslagen. Volgens de onderzoekers "wilde niemand zijn verantwoordelijkheden nemen".

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.