Verontwaardiging over beelden uit Vlaams slachthuis dat gehakt voor Makro maakt

De dierenwelzijnsorganisatie 'Animal Rights', waarvan de anonieme leden tegen de slacht zijn, zette vanochtend beelden op internet die gemaakt zouden zijn in het slachthuis van Izegem. Daarop is te zien hoe de runderen die daar worden geslacht, hardhandig met een stok worden geslagen en geduwd.

Lees verder na de advertentie

Tekst loopt door onder de video. Die bevat schokkende beelden.

De beelden leidden al meteen tot grote verontwaardiging. Zo twitterde Pieter van Vollenhoven, echtgenoot van prinses Margriet, dat hij hoopt dat de Belgische minister het in opspraak geraakte Vlaamse slachthuis Verbist beboet en sluit. "Naast Toezicht bestaat ook Eigen verantwoordelijkheid”, schrijft Van Vollenhoven.

De weg naar meer dierenwelzijn is verdomd lang Ben Weyts, de Vlaamse minister van Dierenwelzijn

De Belgische autoriteiten reageerden alert. De Inspectie Dierenwelzijn zal vandaag nog langsgaan bij het slachthuis. Daarna wordt besloten welke maatregelen er moeten worden genomen. Tegen de Standaard zei de Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts dat hij 'onthutst' is over de beelden: “De weg naar meer dierenwelzijn is verdomd lang. We hebben de lat veel hoger gelegd.” Hij wil de komende tijd meer personeel gaan inzetten op inspecties bij slachthuizen.

Tegen Het Laatste Nieuws ontkende de directeur van het bedrijf, Louis Verbist, dat hij de regels van het dierenwelzijn schendt. "Er wordt bij ons op een correcte manier geslacht en zieke dieren komen er niet in. Ik nodig u uit om te komen kijken hoe het er bij ons aan toegaat. We zullen u met plezier rondleiden.”

Bij de groep Verbist worden vooral Belgisch Witblauw-runderen geslacht. Het vlees ligt in Nederland bij groothandel Makro in de schappen.

Slachthuis in Tielt Eerder dit jaar kwam een slachthuis in Tielt in opspraak om wantoestanden. Ook toen kwamen die aan het licht nadat Animal Rights met een verborgen camera had gefilmd. Op de beelden was te zien hoe kreupele varkens mishandeld werden en hoe ze niet altijd verdoofd waren voor ze geslacht werden. Het slachthuis werd tijdelijk gesloten, maar is nu weer open. Juist deze maand opende het zijn deuren geopend voor publiek om te bewijzen dat er geen mishandelingen of andere wantoestanden meer plaatsvinden. Het slachthuis heeft zijn werkwijze ingrijpend aangepast. Dierenwelzijn staat er nu een stuk hoger op de agenda van het personeel. Lees ook:

- Big Brother moet varkens beschermen

- Woede richting de slachters is misplaatst

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.