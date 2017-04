Verontrustende cijfers over bijwerkingen ritalin

Ritalin en verwante geneesmiddelen voor ADHD worden steeds meer geslikt door volwassenen. En nog harder dan het aantal gebruikers stijgt het aantal meldingen van, veelal ernstige, bijwerkingen.

De geneesmiddelenautoriteiten zien hiermee de angst die ze hadden bevestigd. Een methylfenidaat, zoals ritalin, mag in Nederland wel worden voorgeschreven aan kinderen met ADHD, maar niet aan volwassenen met die indicatie. Die toepassing werd in Nederland niet toegestaan omdat er te veel aanwijzingen waren dat methylfenidaat bij volwassen met ADHD ernstige bijwerkingen kan hebben. Fysieke bijwerkingen, zoals hartfalen, en psychische, zoals agressie, depressie en suïcidale neigingen.

Lareb, de instantie waar bijwerkingen van geneesmiddelen gemeld moeten worden, kreeg tot februari van dit jaar een kleine 1200 meldingen over ritalin. Bijna de helft daarvan had betrekking op volwassenen, terwijl volwassenen dertig procent van de gebruikers vertegenwoordigen.

Bij die meldingen zaten drie sterfgevallen. Die overlijdens kunnen niet met zekerheid aan ritalin en verwanten worden toegeschreven, benadrukt Lareb. In geen van de drie gevallen kon de doodsoorzaak namelijk met zekerheid worden vastgesteld. En de patiënten gebruikten doorgaans meer geneesmiddelen dan alleen ritalin.

Angst en zelfmoordneigingen

Naast de drie overlijdens, kwam Lareb echter tot een lange lijst problemen door gebruik van methylfenidaat. Hart- en vaataandoeningen voeren die lijst aan, gevolgd door depressie, angst en zelfmoordneigingen, maar ook slapeloosheid, vermoeidheid en hoofdpijn. Volgens Lareb ging het in 98 procent van de meldingen om ernstige tot zeer ernstige bijweringen. Het bureau pleit in zijn conclusies voor het nauwkeurig volgen en registreren van recepten voor ritalin die aan volwassenen worden gegeven.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zegt met zorg kennis te hebben genomen van de nieuwe cijfers van Lareb. Dat nu al meer dan 57.000 mensen van 25 jaar of ouder methylfenidaat gebruiken, baart het CBG zorgen. De geneesmiddelenautoriteit heeft gebruik voor dit doel niet voor niets verboden.

Het College wijst er nogmaals op dat de beperkte werkzaamheid niet opweegt tegen de bijwerkingen CBG

Het CBG zegt zich bewust te zijn van het feit dat er voor behandeling van volwassenen met ADHD niet altijd een goed alternatief is. En artsen hebben de ruimte gekregen om jongeren, ook nadat zij achttien jaar zijn geworden, ritalin te blijven voorschrijven, als de voordelen opwegen tegen de nadelen.

Dat zoveel volwassenen ritalin en verwanten gebruiken, komt onder meer doordat dit de eerste optie is in de behandelrichtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Dit ondanks het feit dat methylfenidaat daartoe niet op de markt is toegelaten. Dat is Lareb en ook het CBG een doorn in het oog.

Het CBG waarschuwt: "Hoewel het gebruik van methylfenidaat bij volwassenen met ADHD in lijn is met de richtlijn van de beroepsgroep van psychiaters, wijst het College er nogmaals op dat de beperkte werkzaamheid niet opweegt tegen de bijwerkingen."