Veronica Duncan (1937-2017) werd haar leven lang gegijzeld door een mysterieuze moord

Een verlovingsring van Cartier sierde al na enkele maanden de vinger van het frêle Britse burgermeisje, dat tot die tijd als mannequin en secretaresse de huur bij elkaar moest schrapen. Het huwelijk vond een maand later plaats in Londen, alwaar Veronica Duncan en de oudste zoon van Lord Lucan in het gezelschap van graven en prinsessen op 20 november 1963 hun I do's uitspraken.

Het sprookje werd bekroond met een huwelijksreis per Oriënt Express en een gulle trouwgage van Binghams vader. Schulden werden afbetaald, een grotere woning voor het toekomstige gezin aangeschaft. Enkele maanden later kwam daar, na het overlijden van de zesde Lord Lucan, naast de grafelijke titel nog een kloeke erfenis bij.

Toen Duncan met hun drie kinderen eind 1972 verhuisde, zag ze Bingham geregeld in zijn auto vanachter een zonnebril loeren naar de woning. Er waren vreemde telefoontjes en privédetectives volgden haar in de hoop op bewijs voor slecht moederschap. Bingham kon het niet verkroppen dat de kinderen niet aan hem, maar aan zijn 'compleet geschifte en paranoïde' vrouw waren toegewezen. Hij tapte hun telefoongesprekken af en wenste haar tegenover vrienden dood.

Binnen een jaar verwerd de glamoureuze Clermont Club tot het brandpunt van hun bestaan. Bingham ambieerde een carrière als beroepsgokker, en het luxe casino was zijn kantoor. Terwijl 'Lucky Lucan' zijn bijnaam achter de kaarttafels allesbehalve waarmaakte, verpieterde Lady Lucan op het zogenoemde weduwebankje. Bingham dronk veel, verloor meer, en zette zijn frustraties liefst om in echtelijke ranselpartijen. Duncan wreekte zich door haar man publiekelijk te sarren met diens inadequate bedprestraties.

Mysterieuze moord

De spanningen culmineerden op 7 november 1974, toen Lady Lucan onder het bloed de nabijgelegen pub binnen wankelde en smeekte om hulp. Haar man, zei ze, had haar met een loden pijp op het hoofd gemept en het kindermeisje doodgeslagen. Nanny Sandra Rivett werd kort daarop in de keuken gevonden, gewikkeld in een postzak. Lord Lucan bleek na die avond spoorloos verdwenen, al werd zijn auto - vol bloedsporen - enkele dagen later bij de kust teruggevonden.

De mysterieuze moord bleef decennialang voer voor speculaties. In de versie van Lady Lucan dacht Bingham dat zij de trap afkwam om thee te zetten en niet het kindermeisje, dat op donderdag vrij was maar deze avond juist had omgeruild. Toen ze poolshoogte nam, werd ook zij belaagd door de man wiens stem ze herkende. Opmerkelijk genoeg verzorgde hij daarna haar wonden, en wist ze te ontsnappen toen hij in de badkamer was.

Haar kinderen wilden liever bij hun oom en tante wonen, waarna alle contact werd verbroken

Bingham schreef die avond aan vrienden dat hij een inbreker zag in het huis van zijn vrouw, naar binnenging en haar redde van haar belager. Ooggetuigen meldden dat hij kort daarna niet - zoals na een dergelijke moord verwacht - onder het bloed zat. Mogelijk was de echte dader dus een huurmoordenaar, of een verbolgen vriendje van Rivett.

Lord Lucan werd door een jury in absentia veroordeeld, waarmee hij het eerste lid van het House of Lords was sinds 1760 om schuldig te worden bevonden aan moord. En ondanks meer dan zeventig wereldwijde 'Lucan-waarnemingen', werd Bingham vorig jaar officieel doodverklaard.

Het moordmysterie hield Lady Lucan haar leven lang gegijzeld. Sensatiebeluste Britten gluurden tot haar dood haar woning binnen, waar nog altijd portretten van haar man hingen en herinneringen aan het huwelijk pronkten op het dressoir. Haar kinderen wilden liever bij hun oom en tante wonen, waarna alle contact werd verbroken. Hun huwelijksannonces las ze in de krant, haar kleinkinderen kende ze niet.

Maar eenzaam, zei ze, voelde ze zich niet. "Dat was ik alleen tijdens mijn huwelijk."

Veronica Mary Bingham-Duncan werd geboren op 3 mei 1937 in Bournemouth. Ze overleed op 26 september 2017 in Londen.

