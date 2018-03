Vernieuwd Oranje verliest van Engeland in geenszins opwindende wedstrijd

Nee, het wordt niet makkelijk, besefte Ronald Koeman al, en gisteravond kon de nieuwe bondscoach bij zijn debuut direct voelen hoe lang de weg naar rehabilitatie voor Oranje kan zijn - als het er al van kan komen. Graag wil Koeman de ploeg opnieuw opbouwen en stutten vooral, maar de harde werkelijkheid leerde onmiddellijk dat dat met de eerste ingrepen op de tekentafel niet zomaar is gedaan.

Wat het Oranje-nieuwe stijl moet worden, boog in de Arena voor WK-ganger Engeland (0-1). Koeman schoof en varieerde en hij zal dat maandag weer doen, in het volgende oefenduel in Genève, dan tegen Portugal. Maar hij ervoer al dat de spelers niet meer van die kwaliteit zijn dat omzettingen veel kunnen uitmaken.

Koeman had toch enigszins verrast met een tweeledige formatie waarin, met drie aanvallers, iets van het Nederlandse was bewaard. Centrumspits Dost werd geflankeerd door Promes en Depay. Daarachter had Koeman naar verwachting en in de geest van Van Gaal op het WK 2014 vijf verdedigers opgesteld, drie in het centrum en twee op de flanken. Op rechts debuteerde in die lijn Hateboer, de bij het Italiaanse Atalanta Bergamo ontbolsterde krachtspeler die zich een bruikbare speler voor die rol toonde.

De combinatie van elementen in Koemans opstelling leidde ertoe dat het hart van het middenveld met de vaste krachten Strootman en Wijnaldum zeker in kwantitatief opzicht mager was bezet. In die zone mocht de Engelse aanvoerder Henderson tamelijk ongehinderd zijn gang gaan. Hij is niet het verfijnde type speler dat daarvan volop gebruik kan maken, maar nu al drong de vrees zich op dat deze constellatie tegen tegenstanders met meer vernuft in het centrum te kwetsbaar zou kunnen zijn.

Naar de wensen van de strategisch denkende Koeman richtte het nieuwe Oranje zich eerst en vooral op de interne organisatie. De nieuwe aanvoerder Van Dijk, De Vrij en de jonge De Ligt waren zichtbaar voortdurend met elkaar in contact en hielden zo de gelederen naar behoren nog redelijk lang gesloten.