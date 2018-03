Vermoorde gendarme Arnaud Beltrame is nationale held in Frankrijk

Door heel Frankrijk gingen dit weekeinde de vlaggen halfstok voor Arnaud Beltrame. Zondag werd er in Trèbes een mis voor hem gehouden. Beltrame. een officier van de gendarmerie nam in de supermarkt van het dorpje Trèbes vrijdag vrijwillig de plaats in van een caissière, die als laatst overgebleven gijzelaar onder schot werd gehouden door de jihadist Radouane Lakdim. Na deze wissel schoot Lakdim, onzichtbaar voor de anti-terreureenheden buiten de winkel, vier keer op Beltrame die hij ook met een mes te lijf ging. Drie andere mensen werden bij de aanslag vermoord, Lakdim werd door de politie gedood.

Laten we het zachte, zo menselijke gezicht van Arnaud Beltrame nooit vergeten Arnaud Montebourg

Terwijl het hele land – van president Macron tot talloze burgers – hem uitriep tot een held, verkeerde de 45-jarige Beltrame urenlang op de rand tussen leven en dood. Snijwonden in zijn hals werden hem in de nacht fataal.

De scène in het alledaagse decor van een vestiging van de keten Super U, die volgens sommigen in de Amerikaanse serie Homeland niet had misstaan, maakte een stroom geëmotioneerde reacties los. “Laten we het zachte, zo menselijke gezicht van Arnaud Beltrame nooit vergeten”, zo liet bijvoorbeeld oud-minister Arnaud Montebourg weten op Twitter. “Zoals André Malraux schreef: Het graf van de helden is het hart van de levenden.”

Onderscheiden Beltrame was niet zomaar een agent van de gendarmerie, de militaire politie. Hij had de rang van luitenant-kolonel en was de tweede man van zijn organisatie in de provincie Aude. Beltrame haalde een commando-brevet en maakte deel uit van een parachutisten-eenheid van de GIGN, de anti-terreureenheid van de gendarmerie. In Irak nam Beltrame in 2005 deel aan een bevrijdingsactie van een Franse staatsburger, een operatie waarvoor hij een onderscheiding kreeg. In augustus 2016 trouwde Beltrame, het kerkelijk huwelijk zou juni aanstaande plaatsvinden. Hierop bereidde hij zich met zijn vrouw Marielle voor onder leiding van een bevriende kanunnik. Volgens deze ‘vader Jean-Baptiste’ had de vanzelfsprekendheid waarmee Beltrame zijn leven gaf voor dat van een ander een spirituele dimensie. Hij zal voor velen een lichtend voorbeeld zijn, die op hun beurt bereid zijn hun leven te geven voor hun land en geloof.’ Vader Jean-Baptiste, kanunnik ‘Had hij het recht dit risico te nemen? Ik denk dat alleen zijn geloof deze daad van zelfopoffering die iedereen nu bewondert kan verklaren’, aldus de kanunnik op de site van zijn bisdom. ‘Hij wist dat als hij voortaan van Marielle zou zijn, zijn leven ook van God was, van Frankrijk en van zijn naasten in levensgevaar. ‘ ‘Arnaud’, zo besluit vader Jean-Baptiste zijn verklaring, ‘is kinderloos gestorven, maar hij zal voor velen een lichtend voorbeeld zijn, die op hun beurt bereid zijn hun leven te geven voor hun land en geloof.’ Niet lang voor Beltrame zijn laatste adem uitblies, bezocht Jean-Baptiste hem in het ziekenhuis van Carcassonne. Hij diende hem er de laatste sacramenten toe.