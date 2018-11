Vermoorde Amerikaan: Neem het de inlanders niet kwalijk als ik word gedood

Hij kwam om het woord van God te verspreiden, maar overleefde die missie niet. De Amerikaan John Allen Chau (27) liet zich vorige week door vissers naar het afgelegen eiland Noord-Sentinel varen, onderdeel van een kleine eilandengroep in de Indische Oceaan. De eilanden zijn onderdeel van India, ook al liggen ze meer dan duizend kilometer naar het oosten. Vlak voor de kust stapte Chau in een kano, om het laatste stukje naar het strand in zijn eentje roeiend af te leggen.

De vissers wachtten op gepaste afstand, wetende dat een bezoek aan het eiland zonder vergunning verboden is door de Indiase regering. De Sentinelese bevolking, een geschatte vijftig tot honderdvijftig jagers-verzamelaars, is compleet van de buitenwereld afgesloten. Om de eilandbewoners en hun manier van leven te beschermen, is het buitenstaanders niet toegestaan er voet aan wal te zetten. Zelfs de kleinste verkoudheid is voor de inheemsen gevaarlijk, omdat zij er geen weerstand tegen hebben opgebouwd.

Noord-Sentinel is compleet van de buitenwereld afgesloten om de eilandbewoners en hun manier van leven te beschermen

Chau wist van dit verbod. Toch weerhield dat hem niet naar hen toe te varen. Hij maakte twee of drie tripjes vanaf de boot naar het eiland, legde contact met de groep en deelde cadeaus uit, meldt persbureau Reuters. Op 16 november zou hij tegen de vissers hebben gezegd dat hij niet terug zou keren. In aantekeningen, die hij ’s nachts op de boot zou hebben gemaakt, schreef hij: “Ik doe dit om het koninkrijk van Jezus op het eiland te vestigen. Neem het de inlanders niet kwalijk als ik word gedood.”

Wat er daarna precies is gebeurd, is niet duidelijk. Chau is naar alle waarschijnlijkheid met pijl en boog om het leven gebracht. De vissers zagen hoe hij vervolgens door een paar leden van de groep op het strand werd begraven.