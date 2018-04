Vermoordden Israëlische spionnen in Maleisië een drone-expert van Hamas?

Rechercheurs in het Aziatische land hebben compositietekeningen van de twee daders verspreid en alle grensposten gealarmeerd, in de hoop het tweetal aan te houden. “Maar het is mogelijk dat ze op illegale wijze het land hebben verlaten”, aldus politiechef Mohamad Fuzi Harun vandaag.

Hamas-kopstuk Fadi al-Batsh was zaterdagmorgen lopend op weg naar het ochtendgebed in een moskee in een buitenwijk van Kuala Lumpur toen hij werd getroffen door veertien kogels. Volgens de Maleisische politie waren de twee aanvallers gekleed in donkere jacks, droegen ze baardjes, pothelms en zonnebrillen en reden ze op een snelle donkere motor. “Meerdere mensen zijn naar voren gekomen met informatie”, aldus politiebaas Mohamad Fuzi. “We doen nader onderzoek.”

Dertiger Fadi al-Batsh was elektrotechnisch ingenieur en gaf les aan een Maleisische universiteit. Daarnaast verdiepte hij zich in raket- en drone-technologie. Zo was hij in 2014 een van de auteurs van een wetenschappelijk artikel over een stabiele stroomvoorziening voor drones, om deze betrouwbaarder te maken.

Israël weet dat Palestina zal worden bevrijd door wetenschappers Jamal al-Batsh, een oom van het slachtoffer

Wraak Hamas, dat sinds 2007 aan de macht is in de Gazastrook, bevestigt dat Batsh een ‘commandant’ was van zijn militaire tak en beschuldigt Israëlische geheim agenten van de liquidatie. De islamistische beweging zweert wraak. Ook nabestaanden van Batsh wijzen woedend naar de Joodse staat. “Israël weet dat Palestina zal worden bevrijd door wetenschappers”, stelt Jamal al-Batsh, een oom van het slachtoffer, tegen persbureau Reuters. “Daarom spoorden ze deze jonge, hoogopgeleide man op.” De Israëlische regering ontkent achter de moord te zitten. Maar de liquidatie door schutters op een motorfiets past wel in een patroon van buitenlandse moorden door de Mossad. Zo doodde de Israëlische geheime dienst de afgelopen jaren ook een reeks Iraanse atoomwetenschappers om te voorkomen dat de ayatollah’s, die Israël van de kaart willen vegen, kernwapens ontwikkelen. Bovendien doet het incident denken aan de dood van Mohammed al-Zouari, een drone-ontwerper van Hamas, die eind 2016 werd doodgeschoten in Tunesië. Ook van die actie wordt de Mossad verdacht. Volgens de Israëlische onderzoeksjournalist Ronen Bergman, die een boek schreef over liquidaties door Israëlische veiligheidsdiensten, is Fadi al-Batsh dan ook zeer waarschijnlijk gedood door de Mossad. “Hij was lid van een van de geheimste eenheden binnen de beweging, die zich bezighoudt met de ontwikkeling van geavanceerde wapens”, twitterde Bergman na de moord.

Onder de radar Op de achtergrond speelt dat Israël er met zijn luchtafweersysteem ‘Iron Dome’ (IJzeren Koepel) steeds beter in slaagt om raketten van Hamas uit de lucht te schieten. Hamas probeert daarom geavanceerde drones te verwerven, om Israël weer te kunnen bestoken. Drones zouden lastiger kunnen worden uitgeschakeld omdat ze heel laag kunnen vliegen, onder de radar door. Israël maakt zich hier zorgen over en probeert te voorkomen dat Hamas moderne drone-technologie verkrijgt. Vorig jaar haalden de Israëliërs al een drone uit de Gazastrook neer en in februari van dit jaar schoten ze een Iraanse drone uit de lucht. Eerder deze maand voerde Israël bovendien een luchtaanval uit op een vliegbasis in Syrië, waar drones gestationeerd zouden zijn.