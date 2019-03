Vermogende Russische zakenvrouw komt om bij vliegtuigcrash in Duitsland

De 55-jarige Fileva, wier vermogen door Forbes wordt geschat op 600 miljoen dollar, was de belangrijkste aandeelhouder van de Siberische luchtvaartmaatschappij S7. Haar overlijden werd door de maatschappij zelf bekend gemaakt. ‘De holding van de S7-groep betuigt zijn diepe medeleven met de familie’, zo zei het bedrijf in een verklaring. ‘We zullen haar herinneren als een inspirerende en sympathieke leider en een geweldig persoon die voor altijd in de harten zal blijven van alle medewerkers van de S7 Group. Het is een groot verlies.’

De oorzaak van het tragische ongeval is nog onbekend. Volgens de Duitse politie stortte de Epic-Lt, een eenmotorig toestel dat speciaal is ontworpen voor privévluchten en plaats biedt aan maximaal zes passagiers, neer in de buurt van Egelsbach airport. Het toestel was vanuit Cannes in Frankrijk vertrokken en verdween om 13.22 uur van de radar. Na de crash vloog het toestel in brand. Over de identiteit van de tweede inzittende is officieel nog niks bekend. Volgens Russische media zou het gaan om de vader van Fileva.

De private luchtvaartmaatschappij S7 is de belangrijkste concurrent van staatsluchtvaartbedrijf Aeroflot, de grootste vliegmaatschappij in Rusland. De vloot bestaat uit 96 vliegtuigen die op 181 steden in 26 landen vliegen, zo meldt de website van het bedrijf.

Een na de crash opgeroepen politiewagen die onderweg was naar de plek van het ongeval, kwam in botsing met een tegenligger. Daarbij kwamen nog eens twee mensen om het leven. De drie personen in de politiewagen raakten gewond, aldus het Duitse persbureau dpa.