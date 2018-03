Vermiste zeiler Volvo Ocean Race was niet aangelijnd

John Fisher was niet aangelijnd toen hij maandag overboord werd geslagen in de zevende etappe van de Volvo Ocean Race. Zijn team Sun Hung Kai/Scallywag gaf vandaag uitleg over het ongeluk, waarbij hij vermist raakte op zee.

Vlak voordat het gebeurde, maakte Fisher zijn zogenaamde ‘lifeline’ los. Die lijn zorgt ervoor dat zeilers niet afdrijven als ze van boord ­vallen. De lijn moet af en toe los om ­bepaalde werkzaamheden uit te ­voeren.

Fisher klikte zichzelf een kwartier voor zonsopgang los. De boot had toen een snelheid van 35 tot 45 knopen, omgerekend 60 tot 80 kilometer per uur. De golven waren vier tot vijf meter hoog en het regende, waardoor het zicht slecht was.

De bemanning denkt dat Fisher door de klap van de grootschoot bewusteloos is geraakt

De 47-jarige Brit liep naar voren om een loswapperend voorzeil op te ruimen toen de giek overkwam. ­Fisher werd door de grootschoot, de lijn die aan de giek vast zit, overboord geslagen. De bemanning denkt dat hij door die klap bewusteloos is geraakt.