Vermiste vrienden worden na 44 jaar mogelijk toch gevonden dankzij nieuw onderzoek

Op welke plaats de politie exact denkt de lichamen te vinden, wordt in de loop van de dag bekendgemaakt als de zoekactie al is begonnen.

Het is voor het eerst sinds de verdwijning van het tweetal op 16 maart 1974 dat de politie een grote zoekactie op touw zet. Dat er nu een locatie op het oog is, is te danken aan onderzoek van Judith Houben van het particuliere recherchebureau Centaur dat de voorbije twee jaar met veel getuigen heeft gesproken maar ook met de mogelijke dader.

De politie gaat ervan uit dat de beide jongemannen door een misdrijf om het leven zijn gebracht. Voor de politie gaat het formeel echter niet om een moorddossier, maar om een vermissing. Voor moord is de zaak te oud. Alle moorden van voor 1988 zijn verjaard, zo is in 2006 afgesproken. In dat laatste jaar werd de verjaring van moorden gepleegd na 1988 afgeschaft.

Jan Hölskens en Riena Martens (de zuster van Hans) hopen dat er resten van de jongemannen worden gevonden.

Zekerheid Voor de families van Martens en Hölskens komt er nu mogelijk een einde aan de vele jaren van slopende onzekerheid. De familie is zeer verheugd over de zoekactie. Jan Hölskens, de broer van Piet: “We weten dat de kans klein is dat er nog iets over is van de lichamen als ze hier al 44 jaar liggen. Maar de auto is hopelijk iets makkelijker te vinden. Als er straks een lege auto wordt gevonden of alleen maar het kenteken of een ander onderdeel van de auto van mijn broer dan is voor ons een zeer belangrijke vraag beantwoord en weten we dat we goed zitten. Dat maakt een einde aan veel onzekerheid voor ons.” Tekst loopt door onder de afbeelding Hans Martens © Trouw Jan Hölskens en Riena Martens (de zuster van Hans) hopen dat er resten van de jongemannen worden gevonden. “Zo kunnen we eindelijk de belofte aan onze overleden ouders nakomen: onze broers begraven bij onze ouders.” Terug naar 16 maart 1974. De twee vrienden bezoeken een aantal kroegen in de omgeving van Deurne, waaronder ZanziBar. Piets broer Jan is vermoedelijk de laatste die de beide mannen heeft gezien. Ze verlaten om drie uur ’s nachts het café. Waarheen? Tussen 1974 en 2012 wordt druk gespeculeerd. Het kan zijn dat de beide stratenmakers naar een plek zijn gelokt en daar van het leven zijn beroofd. Het scenario dat nu heeft geleid tot een mogelijke vindplaats is dat Hans een geheime relatie had met de vrouw van een collega.