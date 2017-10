Vermiste lichaamsdelen van omgekomen journaliste Kim Wall gevonden

Deense marineduikers deden de lugubere vondst in de baai van Køge, zo'n veertig kilometer buiten Kopenhagen. De lichaamsdelen zaten in een verzwaarde tas, waar ook kleren van Wall en een mes in zaten.

Lees verder na de advertentie

Freelance journaliste Kim Wall (30) werkte aan een verhaal over de excentrieke Madsen en stapte daarom op 10 augustus bij hem aan boord in Kopenhagen voor een vaartocht in zijn zelfgebouwde onderzeeër, de UC3 Nautilus. De journaliste keerde echter niet meer terug aan wal, en werd als vermist opgegeven. Madsen werd een dag later gearresteerd, nadat hij gered was door de hulpdiensten toen zijn duikboot zonk na 'technische problemen'.

De uitvinder zei in eerste instantie dat hij Wall op een eiland had afgezet, maar verklaarde later dat er technische problemen waren met de duikboot, dat Wall is omgekomen en dat hij haar een zeemansgraf heeft gegeven. Aan boord van achttien lange meter onderzeeër werden bloedsporen van Wall aangetroffen. Madsen blijft bij zijn eerdere verklaring.

Kim Wall © AFP

Twee weken later spoelt in de buurt van Kopenhagen een vrouwelijke torso aan, die geïdentificeerd wordt als die van Wall. Er is nog geen doodsoorzaak vastgesteld, maar wel was de torso verzwaard met een stuk metaal en was alle lucht er uit geperst om die onder water te houden.

Madsen wordt daarom ten laste gelegd dat hij Wall vermoord heeft, en haar lichaam in stukken heeft gesneden en verzwaard om het bewijs te laten verdwijnen. Madsen ontkent dat. In september zegt hij in de rechtszaal dat de dood van Wall een ongeluk was; een zwaar luik zou aan boord op haar hoofd zijn gevallen.